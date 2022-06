Prva zadarska košarkaška zvijezda završila na dnu mora s kamenom oko vrata

Na dan kapitulacije Italije, 8. rujna 1943., Lucio Benevenia zatekao se u Anconi. Taj slavni košarkaš, jedan od najvećih u zadarskoj povijesti, nastupivši na državnom prvenstvu Italije, namjeravao se nakon utakmice vratiti u svoj rodni grad. No zbog proglašenja kapitulacije došlo je do naglog prekida pomorskog prometa između dviju jadranskih obala. Mladi 23-godišnji Lucio nabavio je neku jedrilicu i s nekolicinom prijatelja zaplovio prema Zadru, gradu koji je u to vrijeme još uvijek bio u sastavu Kraljevine Italije. Bila je to kobna odluka koju će platiti glavom.