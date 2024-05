Priča o Sopićevom otkazu je - smiješna. Jasno je što se krije iza kulisa i gdje je njegov najveći krimen

Nije baš prirodna situacija da se, nakon ovosezonskog izdanja momčadi s Rujevice, lagano pojavi teorija o tome kako bi Željko Sopić trebao - pod giljotinu. Jer, da je riječ o nekom bundesligaškom klubu koji se bori za naslov do tako kasne faze prvenstva, onda bi se taj trener povezivao s Bayernom ili nekim moćnim europskim klubom. Utrka u kojoj se svi trude ponuditi 'stručan' razlog zbog kojeg bi 'cipelu' trebali dobiti Sopić i Jakirović, zapravo je smiješna.

Slojeviti problem

Iza kulisa priče u Rijeci zapravo je slojevita priča u kojoj su sporne neke Sopićeve vizije.

A što je to zapravo do sada Damiru Miškoviću ostavio Sopić? Momčad koja je bila pravo osvježenje ovog prvenstva i ostvarila rezultat iznad svih očekivanja, igrala finale kupa. Afirmirala trojicu reprezentativaca i još najmanje četiri-pet igrača koji su u klupskom izlogu za prodaju ovog ljeta. Što god da se dogodi, Mišković će za neku novu priču morati posegnuti u džep ili opet mudro poslušati savjete struke koja je pogodila s nekolicinom akvizicija koje su ove sezone bile ključne za Sopićevu kompoziciju igre.

A što je zapravo najveći Sopićev krimen, vjerojatno taj što radi po svom, a Miškoviću bi za njegov projekt povoljnija opcija bio netko kooperativniji, uvjetno rečeno.

Opet se ovih dana aktualiziralo ime Silvija Čabraje koji je, još i prije Sopića, bio opcija za Rijeku. Novi trener, kako god se zvao, sigurno nije jamstvo da će Rijeka na ovom valu i sljedeće sezone do završetka lige biti u borbi za naslov i još važnije da će afirmirati toliki broj igrača. Miškovićevom pragmatičnom stavu možda više odgovara netko s mirnijim karakterom od Sopića.

Za klupske ambicije svakako mu je važno definitivno afirmirati igrače poput Nike Galešića, jednog od najboljih stopera u ligi, s reprezentativnim potencijalom u bliskoj budućnosti. Svjestan je toga i Mišković. Na kraju, u rezultatskom smislu, Rijeka ipak nije ispunila očekivanja jer su jako dugo figurirali za naslov prvaka. Niz poraza, posebice onih ključnih od Dinama, sigurno nije dobro sjeo Miškoviću.

A jučer je Sopić imao službeno druženje s medijima, uoči posljednje utakmice ove sezone, protiv Slavena Belupa u nedjelju na Rujevici.

- Htio bih se zahvaliti navijačima koji su nas bodrili cijelu sezonu, kada je bilo dobro i loše. Svaka im čast, pozivam ih ponovno na Rujevicu. U nedjelju neće moći igrati kartonirani Radeljić, Dilaver i Banda. U dogovoru sa Zlatkom Dalićem, poštedjet ćemo reprezentativce Labrovića, Pjacu i Pašalića koji neće konkurirati za ovu utakmicu. Pokušat ćemo pobijediti - kazao je Sopić.

O srazu sa Slavenom Belupom pričao je i Franjo Ivanović.

- Potrudit ćemo se vratiti navijačima za sve što su nam dali ove sezone. Idemo pobijediti i ostaviti dobar dojam - kazao je Ivanović.

No, utakmica je ionako u drugom planu, posebice nakon što su portali ovih dana bili ispunjeni teorijama o Sopićevoj ostavci...

- Kako to komentirati? Nikako. Ja sam trener Rijeke, do 30. lipnja 2025. godine. Onog dana kada sam došao u Rijeku, uoči utakmice protiv Lillea, da nam je netko kazao da ćemo igrati finale kupa, sigurno imati tri hrvatska reprezentativca na Euru, da ćemo profilirati šest-sedam mladih igrača, svi bismo na to pristali. Naravno, završnica sezone nije prošla najbolje. To treba realno kazati, mogli smo više. Na kraju sezone treba podvući crtu, ovo je privatan klub, predsjednika Miškovića koji daje svoj novac i donosi odluke. S tim nemam nikakvih problema. Da sam u nekoj državi kao što je Njemačka i da sam igrao finale kupa, odnosno ovako dobro u prvenstvu, to bi se komentiralo kao uspjeh. Važan je samo kontekst u kojem se to gleda. Nemam nikakvih problema o tome što se piše po medijima. To vam je prvi i drugi set, a svaki gledate posebno - kaže Sopić.

Komentirao je i 'zahlađene' odnose s Miškovićem.

- Što znači zahlađeni odnosi? Najiskrenije, nekada davno sam igrao u Borussiji Mönchengladbach i predsjednika sam viđao jednom godišnje. Vidim da se pišu gluposti, pa ja sam, nakon finala kupa s obitelji bio s Miškovićem na večeri. Jednostavno je, treba samo podvući crtu, staviti na vagu i vidjeti je li priča uspješna ili nije. Svatko to gleda na drugačiji način. Ne treba donositi neke posebne zaključke. Ovaj klub jako teško bi funkcionirao bez predsjednika Miškovića. Jednostavno je, čovjek ima sve karte u svojim rukama, uvijek ih je i imao i tu nema nekih prevelikih problema. A ostale nebuloze, to nema veze. Čovjek nikada nije ušao u kabinu i rekao da netko mora igrati. Niti bi se on i ja spuštali na tu razinu.

Od muhe slona

Očekujete li razgovore s njim u sljedećih nekoliko dana?

- Ne znam. U normalnom klubu, kakav je Rijeka, trebalo bi se na kraju sezone sjesti i podvući crtu, vidjeti tko ostaje, odlazi, tko se prodaje... To je normalno, ne treba od muhe raditi slona.

Je li vam žao što se, nakon ovakve sezone, puno više priča o kuloarskim temama, nego o onome što ste napravili?

- Ma što god ja mislio, moramo znati da živim u Hrvatskoj. Vjerojatno ću, nakon ove konferencije za medije, otići na Wikipediju i provjeriti jesam li lani bio trener Gorice, jesmo li bili na -11, možda je netko drugi bio... Uvijek morate biti svjesni da postoje usponi i padovi. Vjerojatno smo mogli bolje, ponosan sam na svoje dečke, skidam im kapu - zaključio je Sopić.