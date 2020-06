Preminula je nakon porođaja, shrvani suprug otkrio njene posljednje riječi: To je bilo to...

Srpska streljačica Bobana Veličković Momčilović (31) preminula je 20 dana nakon porođaja. Imala je eklampsiju, odnosno izljev krvi u mozak, zbog čega je hitno prevezena u beogradsku bolnicu.

Dvadeset dana bila je u komi. No kako mozak nije pokazivao nikakve funkcije liječnici su proglasili smrt. Bobana je živjela u Boru, gradu na istoku Srbije. Njezina smrt shrvala je supruga Miroslava Momčilovića.

- Ona je meni bila sve u životu, iskreno ne mogu pričati o tome u ovome trenutku. Sve što smo imali, imali smo zajedno. Bili smo zajedno na skoro svim natjecanjima. To je jedna od onih ljubavi o kojima se priča... Čekali smo dijete i Vukašin će mi biti sjećanje na Bobanu. U njemu vidim Bobanu, suvišno je bilo što drugo reći - rekao je Miroslav za Kurir.

Ne može se pomiriti sa smrću svoje Bobane. Smatra da su liječnici mogli mnogo ranije reagirati i da zbog svega jako pati. Izjavio je kako će podnijeti kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba za smrt njegove supruge.

- Bobana je imala izabranog liječnika koji je vodio trudnoću. On se zove Zoran Roško i liječnik je u privatnoj poliklinici "Đoković" i Općoj bolnici u Zaječaru. Ona mu je iskreno vjerovala. Porođaj je obavljen 1. lipnja carskim rezom i čuli smo se nakon porođaja. Rekla mi je da dijete ima glavu na mene, koliko je mogla vidjeti. Rekla je da je umorna i da će malo odspavati. Sljedeće jutro sam kontaktirao doktora jer sam se uplašio što mi se ne javlja i rekao mi je da je imala povišen pritisak. Rečeno mi je da ujutro donesem u bolnicu magnezij jer ga nema, a potreban joj je - govori Miroslav. Kada je došao u bolnicu, dočekao ga je šok. - Sljedeće jutro sam došao u bolnicu i rekao mi je da su nabavili magnezij i da je Bobana ušla u eklampsiju - rekao je Miroslav te dodao kako je zatražio da je prebaci u Beograd: - Primili bi je bilo gdje. Kada su tražili od mene magnezij zabrinuo sam se jer je njezina trudnoća bila visoko rizična jer je bila dijabetičar. Ali liječnik me je uvjeravao da je sve pod kontrolom, da je već imao tisuću takvih slučajeva. Popodne sam opet došao, i dalje se nisam čuo s Bobanom, sredio sam premještaj helikopterom zbog rizika, ali me i dalje uvjeravao da je sve u redu i da ne trebam brinuti. Sljedećih dana Bobana je ostala u Zaječaru.

Miroslav je uporno tražio premještaj svoje supruge u Beograd, no liječnik je to odbijao.

Otkrio je i što mu je posljednje rekla.

- U petak navečer smo se čuli zadnji put. Rekao sam joj da se naš pas Bleki opet dosađuje. Nasmijala se...I onda je bilo 'Volim te, ljubim te'. I to je bilo to.

Bobana je osvojila čak 13 medalja na europskim prvenstvima od čega osam zlata u disciplini zračni pištolj 10 metara, pojedinačno i ekipno, a posljednje medalje osvojila je u Wroclawu gdje je u stanju trudnoće, uz podršku svog sina, proslavila novi uspjeh. Kada je saznala da je trudna, odustala je od streljaštva i htjela se posvetiti odgoju svog sinu. Nažalost, preminula je.