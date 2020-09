Prelazak u Chelsea težak sto milijuna eura: Zvijezda napustila trening reprezentacije

Njemački nogometaš Kai Havertz napustio je u petak trening njemačke reprezentacije u Stuttgartu i otputovao u London zbog potpisivanje ugovora s engleskim prvoligašem Chelsea, izjavio je njemačkim medijima njemački izbornik Joachim Loew.

"Trebaju dogovoriti zadnje pojedinosti", kazao je Loew, dok je Bayer Leverkusen, Havertzov klub, također potvrdio da je prelazak 21-godišnjeg nogometaša u Chelsea samo pitanje trenutka.

Havertz prelazi iz Bayer Leverkusena za oko stotinu milijuna eura, javljaju njemački mediji.

Foto: STRINGER/XINHUA/PIXSELL (SP)GERMANY-STUTTGART-UEFA-NATIONS LEAGUE-GER-TRAINING (200901) -- STUTTGART, Sept. 1, 2020 (Xinhua) -- Kai Havertz (L) and Jonathan Tah of Germany's national football team attend a training session in Stuttgart, Germany, on Aug. 31, 2020. Germany is to play Spain in a UEFA Nations League match on Sep. 3. (Xinhua) stringer Photo: XINHUA/PIXSELL

"Zahvalni smo izborniku što je pustio Kaija da ode u London kako bi riješio ta pitanja, uz našu potporu", kazao je pak sportski direktor Bayera Rudi Völler.

Löw je također rekao da baš zbog ovog tranfsera nije uvodio Havertza u igru na utakmici Lige nacija protiv Španjolske (1-1) u četvrtak navečer. Dodao je i da se Havertz neće priključiti reprezentaciji ovaj vikend jer će zbog povratka iz Londona morati btii u karanteni.