Poznato je tko sada stoji Mirandesu na putu do senzacije

U polufinalu ovosezonskog izdanja Španjolskog nogometnog kupa igrat će Real Sociedad i Mirandes te Athletic Bilbao i Granada, odlučeno je ždrijebom u petak u sjedištu Španjolskog nogometnog saveza (RFEF).

Ždrijeb je održan dan nakon iznenađujućih četvrtfinalnih ispadanja Barcelone, 30-erostrukog osvajača Kupa, koja je izgubila od Athletic Bilbaa sa 0:1, te Real Madrida koji je izgubio sa 3:4 od Real Sociedada.

Athletic Bilbao do sada je 23 puta osvajao kup, ali posljednji još 1984. godine, Real Sociedad je pobjednički pokal podizao dva puta, dok Granada i Mirandes nikada nisu osvojili ovo natjecanje.

Granada je jedini finale igrala 1959. godine kada je izgubila od Barcelone, dok je Mirandesu ovo drugi plasman u polufinale, 2012. je kao trećeligaš izgubio od Athletica.

Nakon što se do polufinala igrala jedna utakmica u polufinalu će se igrati dvije, 12. veljače i 4. ožujka. To je pravilo na snazi od ove sezone te je dovelo do ispadanja glavnih favorita uključujući branitelja naslova Valenciju.

Stadion La Cartuja u Sevilli ugostit će pak finalnu utakmicu 18. travnja, a zatim će biti i domaćin iduće tri godine. Taj stadion u južnoj pokrajini Andaluziji bio je domaćin finala kupa 1999. godine u kojem je Valencia sa 3:0 slavila protiv Atletico Madrida.

Kapaciteta 57.000 mjesta ugostit će finaliste 2020., 2021., 2022. i 2023. godine.

Predstavljanje tog stadiona, koji nije dom prvoligaša Seville i Betisa, održano je u petak.

Stadion se nalazi na "otoku Cartuji", zemljištu između dviju obala rijeke Guadalquivir, te je otvoren 1999. godine. Bio je izgrađen za Svjetsko atletsko prvenstvo te godine a zatim je bio dio kandidature Seville za održavanje Olimpijskih igrara 2004. i 2008. godine.

Njime upravlja kompanija "Olimpijski stadion Seville" u kojoj regionalna vlada Andaluzije ima 40 postotni udio, španjolska država 25 posto, grad Sevilla 19 posto, jedna javna institucija iz Seville (La Diputación) 13 posto dok klubovi Betis i Sevilla drže zajedno tri posto.