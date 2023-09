Poznati su parovi osmine finala hrvatskog Kupa. Evo protiv koga igraju Dinamo i Hajduk

Hrvatski nogometni prvak Dinamo plasirao se u osminu finala hrvatskog SuperSport kupa nakon što je na gostovanju porazio Ponikve, gradskog suparnika i člana četvrtog razreda hrvatskog nogometa sa 4-1. Bio je to praznik nogometa u Stenjevcu, zagrebačkoj četvrti na zapadnom dijelu grada. Pred nama je najljepša i najlakša utakmica, što god dobro napravimo, bit će to veliki plus za nas, kazali su domaćini uoči susreta, svjesni kako je hrvatski prvak apsolutni favorit.

Ponikve i Dinamo su u ovoj fazi natjecanja igrali i prije devet godina, a plavi su jedva iščupali 2-1 pobjedu. Ovoga puta nije bilo nikakvog iznenađenja, premda je domaćin bio blizu vodstva u 19. minuti kada je Berić pucao sa 20 metara, a Zagorac sjajno obranio. I tri minuta kasnije prijetile su Ponikve, Đopar je pucao s ruba šesnaesterca, ali je Zagorac ponovo bio siguran.

Dinamo je poveo u 38. minuti golom Sandra Kulenovića. Akciju je počeo Kaneko, Sučić je asistirao do Kulenovića koji je sa 10-ak metara pucao i pogodio. U 48. minuti Japanac Takuro Kaneko je svojim prvijencem u modrom dresu pogodio za 2-0, da bi Antonio Marin u 58. minuti povisio na 3-0.

Utješni pogodak za domaćine u 66. minuti je glavom zabio je 17-godišnji Leon Jadek na ubačaj Mihaela Đopara iz slobodnog udarca. Točku na "i" postavio je Luka Vrbančić pogodivši svom bivšem klubu u 88. minuti za 4-1. Gorica je na gostovanju pobijedila Zagorec iz Krapine sa 2-0 golovima Maria Matkovića (11) i Nikole Vujnovića (85).

Uspješna je bila i Lokomotiva koja je pogotkom Silvija Goričana u 54. minuti slavila kod Dugog Sela sa 1-0. Identičnim rezultatom Rudeš je pobijedio na gostovanju Croatiju Zmijavce sa 1-0, a gol odluke zabio je Tomislav Srbljinović u 78. minuti. Vukovar 1991 je bio bolji od BSK Bijelog Brda sa 4-1. Za pobjednički sastav strijelci su bili Vanja Pelko (14), Franco Minguez Capitani (24), te Torles Knoll (70, 82), dok je za BSK pogodio Lazar Vujanić (73).

Istra 1961 je u Unešiću porazila Zagoru sa 2-0, a strijelci su bili Sebastian Nebyla (45) i Mateo Lisica (73). Jadran iz Ploča je sa 2-1 pobijedio Belišće. Za domaćine su zabili Goran Šujić (6) i Jozef Kuqi (14), a u sudačkoj nadoknadi drugog dijela smanjio je Bojan Gvozdenović.

Ranije su plasman u osminu finala izborili Hajduk, Rijeka, Slaven Belupo, Osijek, Varaždin i Cibalia.

Parovi osmine finala Kupa (1. studenog):

Cibalia - Rijeka

Jadran LP - Hajduk

Oriolik - Dinamo

pobjednik Jaska Vinogradar/Karlovac 1919 - Osijek

Vukovar 1991 - Lokomotiva

Rudeš - Slaven Belupo

Varaždin - Istra 1961

Gorica - Radnik Križevci