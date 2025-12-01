Hrvatski wunderkind na ljeto radi senzacionalni transfer? Barcelona krenula po Luku Vuškovića!

Neviđena pomama vlada za osamnaestogodišnjim hrvatskim stoperom Lukom Vuškovićem koji iz tjedna u tjedan oduševljava navijače u Hamburgu, a njegove statističke brojke svrstavaju ga u sam vrh braniča u najjačim europskim ligama. Prema izvješćima koja stižu iz Njemačke i Španjolske, interes Barcelone za Vuškovića nije novost jer su ga njihovi skauti pratili još dok je rušio rekorde u dresu splitskog Hajduka, no sada je priča poprimila ozbiljnije konture. Iako Katalonci primarno traže ljevonogog stopera za rekonstrukciju svoje obrane, Vuškovićeve dominantne igre zadržale su ga visoko na listi želja sportskog sektora na Camp Nouu. Njegova zrelost, koja daleko nadilazi njegove godine, te sposobnost prilagodbe na zahtjevan njemački nogomet, uvjerili su čelnike Barcelone da je riječ o igraču koji bi mogao biti stup obrane u idućem desetljeću, unatoč tome što je konkurencija za njegov potpis iznimno žestoka.

Ključnu ulogu u ovoj potencijalnoj transfer sagi mogao bi odigrati Pini Zahavi, jedan od najmoćnijih nogometnih agenata na svijetu koji vodi brigu o karijeri mladog Hrvata. Zahavi njeguje iznimno bliske odnose s predsjednikom Barcelone Joanom Laportom, što je već dokazano prilikom transfera Roberta Lewandowskog, a španjolski mediji špekuliraju da bi upravo ta veza mogla biti presudni adut. Dodatni vjetar u leđa ovim glasinama dala je nedavna utakmica HSV-a protiv Stuttgarta, gdje je Vušković briljirao u izravnom dvoboju s njemačkim reprezentativcem Denizom Undavom, pokazavši da se bez problema može nositi s napadačima svjetske klase. Takve predstave nisu promakle ni drugim velikanima, pa se uz Barcelonu stidljivo spominju i interesi drugih klubova, no katalonski div djeluje najkonkretnije u svojim namjerama da osigura potpis hrvatskog dragulja.

Međutim, svaka priča o transferu nailazi na ogromnu prepreku koja se zove Daniel Levy i Tottenham. Londonski klub napravio je sjajan posao kada je osigurao Vuškovićev potpis ugovorom koji traje sve do 2030. godine, čime su Spursi u potpunosti zaštitili svoju investiciju i drže sve konce u svojim rukama. Iako su se pojavile glasine o mogućem ranijem povratku s posudbe zbog problema s ozljedama u Londonu, trenutni plan je da se Vušković nastavi razvijati u Njemačkoj, dok ga u Londonu vide kao ključnog igrača za budućnost. Uskoro se očekuje sastanak između igračeve strane i uprave Tottenhama kako bi se definirali koraci za iduću sezonu, a stav engleskog kluba je jasan – nisu zainteresirani za prodaju osim ako se ne dogodi nešto nepredviđeno što bi drastično promijenilo njihove dugoročne planove.

Ako Barcelona doista želi Vuškovića u svojim redovima već ovo ljeto, morat će poslati ponudu koja će doslovno izuti iz cipela Daniela Levyja, predsjednika Tottenhama poznatog kao jednog od najtvrđih i najkompliciranijih pregovarača u svijetu nogometa. S obzirom na duljinu ugovora i potencijal koji Vušković pokazuje, odšteta bi morala biti astronomska da bi Spursi uopće pristali sjesti za stol. Realnija opcija za HSV je pokušaj produljenja posudbe ako izbore Bundesligu, no zov Barcelone i utjecaj moćnih agenata nikada se ne smiju podcijeniti u modernom nogometu, iako će zadnju riječ ipak imati nepopustljivi Levy.