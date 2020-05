Pozicija im nije smetala: Od vratara do napadača - igrači s najviše pogodaka

Svaka pozicija u nogometu jednako je važna, no činjenica je da uglavnom napadači poberu svu slavu. Velebnim golovima koje zabijaju, količinom golova koje postignu, svi se dive i svi ih zbrajaju i pamte. No, istina je da igrači na svakoj poziciju zabijaju pogotke. SPORTbible tako je donio članak u kojemu je pročešljana povijest i izvađena su imena igrača na svakoj poziciji koji su zabili najviše pogodaka u svojoj karijeri, ali i povijesti za sada.

Vratar: Rogério Ceni (131 gol u razdoblju od 1990. do 2015.)

Desni bek: Graham Alexander (107 golova u razdoblju od 1988. - 2012.)

Stoper: Ronald Koeman (253 pogotka od 1980. do 1997.)

Lijevi bek: Paul Breitner (113 pogodaka od 1970. do 1983.)

Desni/srednji vezni: Frank Lampard (274 golova u razdoblju od 1995. do 2016.)

Lijevi vezni: John Wark (223 golova u razdoblju od 1975. do 1997.)

Krilni napadač: Cristiano Ronaldo (539 pogodaka od 2002. do danas)

Napadač: Pele (727 pogodaka od 1956. do 1977.)

Jedini igrač koji ima priliku poboljšati svoju statistiku, po ovom popisu, je Cristiano Ronaldo koji je još uvijek aktivan, ali ne može igrati jer su prvenstva stopirana zbog pandemije koronavirusa. Najimpresivniji rezultat ima legendarni Brazilac Pele, a ne može se zažmiriti ni na rezultate golmana Sao Paula Rogéria Cenija....