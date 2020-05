U nogometu danas postoji 10 transfera težih od 100 milijuna eura!

Inflacija je. Nogomet propada. Sve je postalo biznis. Sve su ovo rečenice koje možemo čuti na gotovo svakodnevnoj bazi u razgovoru ljubitelja nogometa. Većina je toga istina, osim da nogomet propada. Cijene su sve veće baš zato što nogomet raste iz dana u dan, ali da, možemo argumentirati da se gubi ona nogometna čar. No, o toj temi bismo mogli puno napisati nekom drugom prilikom.

Idemo sada prodrijeti u ove silne milijune i milijarde. Idemo vidjeti jesu li se ti silni novci isplatili u slučaju deset najskupljih transfera svih vremena. Dovoljno će vam o inflaciji dokazati činjenica da u ovih Top 10 nema transfera ranijeg od srpnja 2013. godine, a čak je šest iz najskupljih deset odrađeno u protekle dvije sezone. Bez obzira na to, zaključivanje isplativosti transfera neće se gledati u doslovnom smislu (euro za euro), već u smislu onoga jesu li ti klubovi koji su platili taj novac dobili ono što su htjeli od tih igrača, i u tim mjerama ocjenjivanje će biti rigorozno. Ako je netko koštao više od 100 milijuna eura, ne može samo biti dobar ili jako dobar, mora vam skidati zvijezde s neba. Pa krenimo...

10. Eden Hazard (100 mil. €) Chelsea -> Real Madrid

Iako se radi o jednom od najboljih ofenzivaca prošlog desetljeća, dosadašnji period kapetana belgijske reprezentacije u Real Madridu može se prozvati apsolutnom katastrofom. Čovjek koji je žario i palio u gotovo svim sezonama u dresu Chelseaja i Lillea na Bernabeu nije mogao odraditi gotovo nijedan efektivno dobar napad, a kamo li puniti protivničke mreže. Da se razumijemo, za igrača kao što je Hazard u današnjoj financijskoj klimi 100 milijuna eura čak i nije bio prevelik iznos budući da je tad bio cijenjen na 150 milijuna eura, no dosadašnji ishod je pokazao da postoji mogućnost da je Hazarda nakon svih ovih godina slava udarila u glavu - došao je na pripreme kasno i s viškom kilograma, a nije se ni dobro pripremio sudeći po svim ozljedama. Naravno, ne mora ni to biti slučaj. I Luka Modrić je nakon pola godine proglašen promašajem pa je nakon nekoliko godina dokazivanja uspio doći do Zlatne lopte, a sigurno je da će nakon troznamenkaste odštete čelnici kraljevskog kluba imati strpljenja s vještim krilnim napadačem, ipak je njegov stil igre jedan od najposebnijih u današnjem nogometu.

ZAKLJUČAK: Na čekanju

9. Gareth Bale (101 mil. €) Tottenham -> Real Madrid

Još jedan krilni napadač koji je otišao iz Premiershipa put Madrida. U slučaju Balea, pak, postoji nešto veći vremenski okvir proveden u Madridu. Vjerovali ili ne, već je sedam godina član Reala. U to vrijeme njegov transfer je bio rekordan po odšteti pa ga valja sagledati i iz tog spektra. Realno, ne možemo reći da je Velšanin bio loš u Realu, to bi bilo pretjerivanje (80 golova u 169 nastupa uopće nije loša brojka). Međutim, isto tako, možemo reći da nije opravdao basnoslovan iznos kojeg su za njega isplatili kraljevi. Dakako, nije bilo jednostavno igrati u sistemu u kojem je u većini sezona sve bilo podređeno Cristianu Ronaldu, ali činjenica je da je Real skuplje platio Balea nego Ronalda, pa moramo i to uzeti u obzir. Donio je Bale Realu neke svevremenske uspomene, poput pretrčavanja Bartre u finalu Kupa protiv Barcelone prije pobjedonosnog pogotka ili pak one čudesne škarice protiv Liverpoola u finalu Lige prvaka, ali kad Real za vas plati rekordnu odštetu, morate barem jednom kao ofenzivac biti Top 3 kandidat za Zlatnu loptu, a Bale to nijednom nije bio.

ZAKLJUČAK: Neisplativo

8. Paul Pogba (105 mil. €) Juventus -> Man. United

Kad bismo samo gledali iz aspekta povijesti, ovo bi se moglo smatrati totalnim promašajem. Pazite, 2012. je Sir Alex Ferguson pustio Pogbu za besplatno u Juventus, a samo četiri godine kasnije crveni vragovi su morali platiti 105 milijuna eura da bi ga vratili. To je već samo po sebi ogroman gubitak, ali hajdemo sagledati s igračkog aspekta. Pogba uistinu je jedan od najboljih igrača Manchester Uniteda otkako je došao u njihove redove, ali u ovoj situaciji ni ta činjenica ne znači puno, budući da United nijednom nije ozbiljno konkurirao za naslov prvaka u Premiershipu što je od takvog giganta očekivani doseg. Kad postaneš rekorder po odšteti i ne osvajaš važne naslove, to je već neuspjeh jer Pogba nije uspio podići momčad na tu novu razinu, a kad je tek došao Uprava je upravo obećala takav rasplet. Odličan nogometaš, dakako, ali opet, visoka odšteta ide s jako visokim očekivanjima, a on ih nije uspio dosegnuti.

ZAKLJUČAK: Neisplativo

7. Cristiano Ronaldo (117 mil. €) Real Madrid -> Juventus

Cristiano je samim svojim dolaskom u Juventus već klubu napravio dobar posao. U smislu branda Juventus je gotovo pa instantno profitirao nakon plaćanja ogromne odštete za tada 33-godišnjaka, ali Ronaldo je svoju vrijednost i u nešto poznijim igračkim godinama dokazao i na terenu. Kad usporedimo njegov igrački pad i pad ostalih igrača koji su zašli u 33. godinu života, njegov je znatno manji. Možda je lošiji za jednu ili dvije nijanse od onog igrača iz Real Madrida, ali očekivan je pad za četiri ili pet nijansi. Juventus je nastavio dominirati Italijom, a jedino što Ronaldu nedostaje je pomoći staroj dami pri osvajanju Lige prvaka. Ukratko, jako dobar posao, što s poslovne, što s nogometne strane.

ZAKLJUČAK: Isplativo

6. Antoine Griezmann (120 mil. €) Atletico Madrid -> Barcelona

U prvoj sezoni Griezmann je pokazao nešto slično što je Gareth Bale pokazivao u Real Madridu. Pokazao je da je dobar igrač, uspio je doći do nekih brojki, ali očito je da pati u sustavu gdje je (s razlogom) podređen Lionelu Messiju. Kod Diega Simeonea je navikao biti jedini napadač u sistemu utemeljenom na obrani, pa je prema naprijed gotovo sve bilo prepušteno njegovoj virtuoznosti, dok je u Blaugrani dio napadački mikrosloženog sistema gdje češće odvlači protivničke braniče nego što sam pokušava završavati akcije, o čemu govori brojka da su mu udarci po utakmici pali za 60 posto. Oprostite, ali u ljestvici gdje su najskuplji igrači svih vremena moramo biti rigorozni. Iako takav sistem sam po sebi ima smisla, malo je suludo platiti 120 milijuna eura za čovjeka koji će biti tek "Messijev pomoćnik". Dok Griezmann ne dođe barem do razine kojoj je u Barci kao drugi najvažniji ofenzivac pokazao Luis Suarez, ovaj transfer neće se moći smatrati uspješnim, ali još je uvijek u prvoj sezoni, možda se za godinu dvije sve promijeni za 180 stupnjeva.

ZAKLJUČAK: Na čekanju

5. Ousmane Dembele (125 mil. €) Borussia Dortmund -> Barcelona

Uzevši u obzir ono što je Dembele zasad pokazao u Barceloni, možemo zapljeskati Borussiji na odrađenom poslu i možemo zaključiti da su "prodali led Eskimu", pogotovo kad se sjetimo da Dembele u Njemačkoj nije bio ni godinu dana, a nije bio ni najbolji igrač kluba. U prve tri godine ozljede su podosta pokvarile njegov dojam, ali ni kad je bio zdrav nije pokazao dovoljno za svoju cijenu. Ipak, ne bi bilo pošteno donositi bilo kakav sud ovoj kupnji budući da mladi Francuz još uvijek ima tek 22 na leđima i ima još barem osam-devet najboljih godina ispred sebe. Imao je iza sebe dobrih trenutaka te Barca ne bi bila u krivu kad bi barem pokušala njemu ostaviti ključeve napada nakon što Messi i Suarez završe svoju vladavinu na vrhu Barcine ofenzive. Sve ove sulude odštete koje je Barcelona isplatila u posljednje tri godine, treba naglasiti, imaju svoj razlog, a on sjedi na prvom mjestu ljestvice. Vjerojatno znate o kome je riječ...

ZAKLJUČAK: Na čekanju

4. Joao Felix (126 mil. €) Benfica -> Atletico Madrid

Benfica je uvijek uspjela zaraditi dobru lovu za talentiranog mladića, a Joao Felix je najbolji primjer toga. Treba tu imati malo i sreće, Benfici se potrefio odličan tajming - Felix je bio odličan tinejdžer taman u sezoni kad je Atletico prodao Griezmanna, svojeg glavnog ofenzivca. Momčad s Wande bila je "puna kao brod", a klub iz Lisabona nije se htio tek tako riješiti Wunderkinda, pa su za njegov ugovor dobili još nečuvenu cifru na portugalskom području. Kao i kod ostalih mladih talenata koji su tek odradili ogroman transfer, i kod Felixa treba još sačekati, ali zasad se doima da je mladi Portugalac prešao u totalno krivi klub, kao što je jednom prilikom rekao i Rafael van der Vaart. Filozofija mu se ne slaže s Diegom Simeoneom, ali još uvijek ne možemo znati hoće li se to promijeniti u budućnosti. Tek mu je na leđima 20 godina, ne trebamo prebrzo donositi zaključke.

ZAKLJUČAK: Na čekanju

3. Philippe Coutinho (145 mil. €) Liverpool -> Barcelona

Činjenica da je treći najskuplji igrač svih vremena trenutno na posudbi i više nego dovoljno govori o uspješnosti transfera obavljenog prije više od dvije godine. Coutinho baš nema sreće. Baš kad je prešao iz Liverpoola u Barcelonu nekako su redsi od španjolskih klubova preuzeli primat dominantne europske momčadi. Treba također, istini za volju, reći i da Coutinho osim svojih nekoliko trenutaka magije nije pokazao da je jedan od glavnih katalista promjene u Kataloniji. U nekim periodima čak je izmjenjivao mjesta u prvoj postavi s mjestom na klupi za pričuve, što je za čovjeka s ovakvom isplaćenom odštetom u najmanju ruku apsurdno. Da se razumijemo, kad se za neke od ovih igrača kaže da su dio neuspjelog transfera, to ne znači da je riječ o lošem igraču, već da je riječ o igraču koji nije uspio susresti ljestvicu koju ovakva odšteta postavlja. Prema ovoj odšteti bi, dakle, Coutinho u najmanju ruku morao biti jedan od pet najboljih nogometaša na svijetu. Svi znamo da to nije istina. Bit će, pak, zanimljivo kako će završiti ova minhenska posudba u Bayernu.

ZAKLJUČAK: Neisplativo

2. Kylian Mbappé (150 mil. €) Monaco -> PSG

Iako je teško opravdati očekivanja velike odštete, francusko čudo od djeteta bi ih opravdalo i da je kojim slučajem odšteta bila i veća. Mbappé je trenutno jedan od najboljih ofenzivnih igrača na svijetu. Nezaustavljiv, prodoran, tehnički potkovan, smiren ispred suparničkih vratiju te nevjerojatno zreo za svoje godine. Što reći za momka koji je u nešto više od dvije godine u klubu već sedmi najbolji strijelac u povijesti PSG-a. Što reći za nogometaša koji je kao klinac na SP-u postigao jedino što je uspio postizati Pele (i to još u ona doba). Da nije Mbappéa, PSG bi, lako moguće, pod Tomasom Tuchelom doživio apsolutni raspad jer tako klub liči u trenutku. Mbappé i Idrissa Gueye drže konce te momčadi. Ne treba ni zaboraviti da je jedan od glavnih razloga zašto je Monaco osvojio naslov ispred PSG-a, naravno, još dok je bio član Monaca. Možemo se sad udaviti u njegovim brojkama, ali spomenut ćemo samo jednu: zabija više od pogotka po utakmici, a ima tek 21 godinu, i to u potpunosti opravdava ovu suludu cijenu.

ZAKLJUČAK: Isplativo

1. Neymar (222 mil. €) Barcelona -> PSG

Kad je Brazilac odlučio otići iz Messijeve sjene i za očima negledljivo nevjerojatnu cifru odlučio prijeći iz Barcelone u PSG, nogometni svijet je bio u nevjerici. Znate koliko je cijena transfera pretjerana kad je i tri godine kasnije riječ o najskupljem transferu, i to uvjerljivo. Neymar je bio daleko od lošeg u PSG-u, pokazao je neke jako dobre partije, ali činjenica da ga PSG kao napadački orijentiranog igrača plaća 4.3 milijuna eura po golu je u najmanju ruku apsurdna. Ovakva cifra možda bi mogla biti opravdana s nekoliko naslova Lige prvaka, Zlatnih lopti, a ne samo nacionalnih trofeja u kojem zapravo konkurencije i nema. Iako Neymar vjerojatno i danas upada među 10-15 najboljih nogometaša današnjice, nije opravdao odštetu od 222 milijuna eura, a gledajte, čak nismo ni prodrli u njegovo ponašanje u klubu.

ZAKLJUČAK: Neisplativo