'Povratkom Pavića imamo dream team što nam je dodatni vjetar u leđa'

Zbog ozljede u finalu parova na US Openu, u gostujućem sastavu neće biti Jacka Socka, glavna je vijest s konferencija za medije izbornika hrvatske i američke reprezentacije uoči ždrijeba polufinalnog susreta Davis Cupa u Zadru.

- Nije nam drago, no takve se stvari događaju u Davis Cupu. Ni prvi ni zadnji put. Umjesto Jacka, momčadi se pridružio Ryan Harrison - objasnio je američki izbornik Jim Courier koji ističe dobro raspoloženje u svojoj momčadi.

- Uvjeti su dobri, stadion je jako lijep, stvarno smo zadovoljni. Istina da smo gubili u dosadašnjim susretima protiv Hrvatske, no vjerujemo u uspjeh. Kakva god situacija bila, loptice ne pamte ono što je bilo ranije, već o svemu odlučuju oni koji ih udaraju - slikovit je bio Courier.

Izostanak Jacka Socka prokomentirao je Željko Krajan:

- Sigurno da smo izostankom Socka još veći favoriti. Za mene je on bolji dio američke kombinacije i jasno je da će naši dečki imati u subotnjim parovima više izgleda za uspjeh. Općenito, smatram da smo, nakon njegovog i Isnerovog nedolaska, 20 do 30 posto veći favoriti za ukupnu pobjedu u ovom dvoboju - rekao je Krajan koji je još jednom naglasio zadovoljstvo što na raspolaganju ima najjači mogući sastav.

- Povratkom Mate Pavića u reprezentaciju praktički imamo pravi 'dream team' što nam daje dodatni vjetar u leđa u ovom dvoboju - napominje Krajan.

Osvrnuo se i na skor Hrvatske od 4-0 u mečevima protiv SAD-a.

- Teško je reći u čemu je tajna tih naših uspjeha. Kad igramo protiv njih, uvijek je nešto posebno u zraku. Naši dečki su posebno inspirirani u tim mečevima, sjetimo se samo uspjeha protiv njih kad su s druge strane mreže bile zvijezde poput Agassija, Roddicka, braće Bryan... Svjesni smo da će naš veliki niz protiv Amerikanaca prije ili kasnije doći do svog kraja, no nadam se samo da to neće biti ovog vikenda - zaključuje Krajan.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić ističe kako smo jako motivirani u ovom susretu i slaže se s izbornikom da je Hrvatska blagi favorit u ovom susretu.

- Ovo je veliki susret za nas, ulazimo dosta motivirani u ovaj meč protiv SAD-a. To je još jedna mogućnost da uđemo u finale Davis Cupa što bi bio nevjerojatan pothvat", kazao je Čilić. "Mi smo blagi favoriti, igramo doma, na zemlji, tu smo bolji - dodao je.

Službeni ždrijeb susreta između Hrvatske i SAD-a je u četvrtak u 11.30 sati ispred Crkve sv. Donata.