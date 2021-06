'Postoji natjecateljski duh između mene i Barišića, ali to nije loše'

Joško Gvardiol debitirao je za Hrvatsku s 19 godina, 4 mjeseca i 14 dana. Prema mišljenju mnogih, godinu dana prekasno! Jer, Joško već iza sebe ima jednu respektabilnu sezonu u Dinamu, pa i spektakularni transfer u Leipzig, jer već na počecima seniorske karijere demonstrirao je nesvakidašnju darovitost.

– Prelijep je osjećaj debitirati za Hrvatsku, pamtit ću to do kraja života. Što se tiče moje igre, uvijek može bolje. Hvala suigračima koji su mi olakšali posao – kazao je jučer u Rovinju Gvardiol te nastavio:

– Nisam znao da ću biti pozvan u reprezentaciju i bio sam jako sretan kad me Dalić uvrstio u momčad za Euro. Ne razmišljam hoću li startati, moje je da radim i trudim se, a ostalo će doći. Izbornik je tu i on odlučuje. Uopće nisam razmišljao o tome da ću ovo ljeto biti na Euru, to je velika stvar za mene i veliki motiv i za klupsku karijeru. Želim ostati ovdje, a da bih to postigao, moram još više raditi.

Igrat ću gdje god treba

Koja je njegova idealna pozicija; lijevoga ili središnjega braniča?

– Iako ove sezone igram lijevog beka, činjenica je da sam se probio u seniorski nogomet na poziciji stopera. No ovdje nema mjesta ni za kakve žalbe. Igrat ću gdje god me trener postavi i dat ću sve od sebe da to bude na najbolji mogući način – ističe Joško.

Osvrt na utakmicu s Belgijom?

– Nije ugodno izgubiti, bez obzira na to je li utakmica prijateljska ili ne. Nije bilo nervoze, susretom s Belgijom željeli smo vidjeti gdje smo jer je Belgija prva reprezentacija svijeta. Moramo poraditi na nekim detaljima, no mislim da će sve biti super na Euru.

Očekujete li nastup protiv Engleza od prve minute?

– Ne bih komentirao hoću li igrati ili ne i u kojoj ulozi. Moje je da slušam izbornika, a ostalo ćemo doznati na vrijeme. Osjećao sam malu tremu na prvom treningu i prvoj utakmici za reprezentaciju i mislim da je to dobro za mene, da se ne opustim previše. Na treninzima pazim na suigrače, baš sam komentirao s Ivanušecom taj segment. Uvijek povučem malo nogu da nekoga ne bih ozlijedio. Najmlađi sam i ne bi bilo lijepo da se to dogodi, bez obzira što bi to bila slučajnost. Znamo što nas čeka i moramo biti oprezni. Poštujem suigrače koji su na istoj poziciji kao ja. Postoji natjecateljski mentalitet između mene i Borne Barišića, ali to nije loše. Od njega mogu samo naučiti puno o seniorskom nogometu.

Nema podcjenjivanja

Prognoza za Euro?

– Ne volim prognozirati dokle ćemo doći, prije sam, kao igrač Dinama, u tome griješio. Preksinoć smo pokazali kvalitetu iako smo primili pogodak. Bit će jako važno otvaranje turnira. Krenemo li dobro, mogli bismo daleko dogurati. Ne smijemo podcijeniti nikoga u skupini, na isti način na koji poštujemo Englesku, moramo poštovati i Češku i Škotsku – zaključio je Joško.

Inače, najmlađi debitant u hrvatskoj reprezentaciji još uvijek je Alen Halilović sa 16 godina, 11 mjeseci i 22 dana. Nakon njega poslagali su se Luka Ivanušec (18,1,15), Josip Radošević (18,5,8), Tin Jedvaj (18,9,6), Mateo Kovačić (18,10,16), Šime Vrsaljko (19,0,30), Ante Ćorić (19,1,13), Marko Rog (19,3,24), Mladen Bartulović (19,3,27), Marko Pjaca (19,3,29), Lovro Majer (19,4,11), Jurica Vranješ (19,4,13) te bruxelleski junak Gvardiol.