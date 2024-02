Postignut veliki dogovor na Maksimiru: 'Vojnik kluba' dobio je novu priliku, ovo mu nisu zaboravili

Već se bio oprostio od Dinama, no ne i od Zagreba. Kevin Theophile-Catherine trenirao je čitavu jesen, nadajući se nekom pozivu. Neovisno o kutku svijeta s kojeg bi taj poziv stigao. A onda je opet zvao - Dinamo. I francuski se iskusnik vratio pomoći...

Nije bilo važno vrijeme trajanja novog ugovora kojeg je dobio. Potpisao ga je do kraja tekuće sezone, ove u kojoj Modri imaju podosta problema na svim razinama. No, danas je dobio - novi ugovor. Potpisao ga je na još jednu godinu, dakle do ljeta 2025.

Da će biti itekako važan oslonac u posljednjem redu Modrih dao je naznačiti čim se vratio u sastav. Odmah je postalo jasno da će bez njega treneru Jakiroviću teško biti iscrtati idealnih početnih 11.

"Iskusni francuski branič Kevin Theophile-Catherine produžio je aktualni ugovor s plavima na dodatnih godinu dana. Dogovor je postignut uz obostrano zadovoljstvo, a Kevinu želimo još puno uspješnih utakmica i trenutaka za pamćenje u plavom dresu" stoji u objavi koju je Dinamo plasirao na svoje društvene mreže.

Ovaj je 34-godišnji stoper s Martinika u Dinamo prvi put stigao u ljeto 2018. godine. Do danas je za Modre nastupio 162 puta u službenim utakmicama te zabio tri gola uz četiri asistencije. U Maksimiru je osvojio pet nacionalnih titula te po jedan kup i superkup.