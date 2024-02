Dinamo bi davno smijenio Jakirovića, ali trener hrvatskog prvaka ima dva važna aduta u rukavu

Jedna lasta ne čini proljeće, pa tako očito ni jedna dobra utakmica Dinama, ona protiv Gorice, nije označila krizu plavih – bio je to samo jedan bljesak koji je razbudio nadu u bolji Dinamo. U Dinamo koji će pobjeđivati u seriji i još se ozbiljnije uključiti u borbu za naslov prvaka. No te su se nade rasplinule u prvoj sljedećoj utakmici nakon Gorice, nogometaši Lokomotive ponovno su raskrinkali brojne slabosti plave momčadi.

Nakon tog susreta navijači su okrenuli leđa treneru Sergeju Jakiroviću, bilo mu je upućeno puno psovki, poletjela je i pokoja plastična čaša, kartoni. Navijači problem vide upravo u treneru, pokazali su to u Kranjčevićevoj nakon tih 2:2 i gubitka dva boda. Naime, nisu imali zamjerke na borbenost i htijenje igrača, bilo je to na primjerenoj razini. Stoga kritike nisu išle njima, nego su upućene na račun trenera.

Igrači ne 'buše' Jakirovića

Dakle, nema govora o tome da igrači 'buše' Jakirovića kako bi ga se riješili, oni su silno željeli pobjedu, znali su da im trebaju u borbi za naslov. Uostalom, već se o tome 'bušenju' nagađalo, no igrači su to demantirali, kapetan Arijan Ademi uvjerio je predsjednicu Uprave Vlatku Peras da ne žele smijeniti Jakirovića. Peras je stala iza Jakirovića kada su ga neki iz vodstva kluba željeli smijeniti, no koliko znamo, ni ona više nije sigurna je li donijela dobru odluku sačuvavši Jakirovića. Sve je manje onih koji drže da Dinamo s Jakirovićem može doći do naslova prvaka, protiv Lokomotive su ispustili pet izuzetno važnih bodova, propustili su priliku u te dvije utakmice za dolazak na čelo tablice, bar privremeno, a u subotu su ispustili pobjedu s kojom su mogli prespavati ispred Hajduka.

No nije slučajno da su ti bodovi ispušteni jer Dinamo nema igru, nema uigranih kombinacija, teško je uopće shvatiti kakva je ideja igre. Jakirović je imao ideju i želju, želio je brži, okomitiji i konkretniji nogomet, želio je pritisak na suparnika. Sam je rekao da mu trebaju pripreme na kojima može uvježbati sve to, a pomaka zapravo uopće nema, uz svu želju igrača. Ne možemo znati što plavi rade ili su radili na treninzima, jer su oni zatvoreni. Na pripremama se radilo dobro, ali očito je da to nije dovoljno. No iz svlačionice smo dobili informaciju da se jako malo radi na ponavljanju akcija, pa ako je tako, a nemamo razloga ne vjerovati, onda je jasno zašto nema automatizama u igri ili ih ima jako malo, u svakom slučaju nedovoljno da bi se dobro odigralo protiv ozbiljnijeg suparnika.

Lokomotiva ima mlade igrače, protiv plavih je nastupilo i nekoliko juniora, ali kod njih se vidi ideja, oni znaju kako tu ideju provesti i zato teško gube utakmice. Očito je da ne odgovaraju Dinamu, ali problem je što Dinamo ne pokazuje da će uskoro proigrati, da će pobjeđivati. I nije Lokomotiva 'crna mačka' plavima, Dinamo je sam sebi najveći suparnik. Plavi imaju kvalitetne igrače, ali oni nisu uštimani u dobar stroj; sve se uglavnom svodi na to da individualnom kvalitetom nešto naprave.

Zbog svega lošeg klupsko je vodstvo, i nakon posljednjeg posrtaja u Kranjčevićevoj, u prekrasnom ambijentu koji je bio veliki vjetar u leđa, ponovno razmatralo Jakirovićev status. Zapravo mu više ne vjeruju i smijenili bi ga, barem neki od njih.

Nedavno se bivši igrača plavih Igor Pamić zapitao koliko Jakirović ima kredita pa i dalje ostaje trener Dinama. Pokušat ćemo mu odgovoriti. Dvije su stvari na Jakirovićevoj strani. Prva je i osnovna to što nema trenera koji bi ga naslijedio i donio ozbiljan pomak u igri. To zasad čuva Jakirovićevo radno mjesto, da imaju nekog trenera 'u rukavu' sigurno bi posegnuli za tim adutom jer ovako loše rezultate nijedan trener u Dinamu otkako je hrvatske lige nije imao, svi bi već bili smijenjeni.

Sa strahom na Betis

Drugi Jakirovićev adut je odšteta koju bi trebali dobiti on i njegov stožer dobiju li otkaz. Kako su plavi otkaze uručili Anti Čačiću i Igoru Bišćanu i morali im platiti odštete, bilo bi im previše financijski podmiriti još jedno otpuštanje teško oko pola milijuna eura. I onda još platiti novog trenera i njegov stožer. No koliko znamo, Dinamo bi bacio i tih pola milijuna eura kad bi imao trenersko ime koje može pokrenuti njegovu igru te u jeku utakmica slagati igru koja nije dobra ni na jednoj razini. Obrana je opet bila propusna, uz olakotnu okolnost što je stoperski par bio iz redova tinejdžera. No defenzivnu je igru lakše složiti, a kod Dinama ni to nije dobro, a to je osnova od koje se kreće. Puno je složenije napraviti igru prema naprijed, a Dinamu je nema.

U ovom trenutku postaje jasnije da će se Dinamo mučiti i dalje, protiv svake organiziranije momčadi imat će velikih problema. Plavi u četvrtak igraju prvu utakmicu šesnaestine finala protiv Betisa, objektivno plave ćemo sa strahom ispratiti na put u Sevillu. Sa strahom od pravog debakla, koji onda Jakirović zacijelo ne bi preživio, pa makar i sama Vlatka Peras (sarkazam) morala sjesti na klupu ako ne nađu pravu zamjenu za još uvijek aktualnog trenera.