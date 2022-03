Političar antivakser se rugao Nadalu pa "poentirao": Što bi Novak Đoković rekao...

Rafael Nadal je zbog problema s disanjem izgubio u finalu Indian Wellsa 3:6, 6:7 (5) od Amerikanca Taylora Fritza te na taj način prekinuo niz od dvadeset pobjeda, što je poznati australski antivakser iskoristio za svoju propagandu.

Naime, član australskog parlamenta Craig Kelly, poznati konzervativac i pobornih desnih ideja, odlučio je na Twitteru pokazati što misli, odnosno, s čime povezuje Nadalove zdravstvene probleme.

- Vidi, vidi... Pitam se što bi Đoković rekao.

Well, well ...



“When I try to breathe, it’s painful, and it’s very uncomfortable. It’s like a needle all the time inside. I get dizzy a little bit because it’s painful. It’s a kind of pain that limit me a lot” said Nadal



I wonder what Djokovic would sayhttps://t.co/GQshqb7CxM