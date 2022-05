Pojavio se video Modrićeve zabave: 'Ovo još niste vidjeli'

Luka Modrić igra jednu od najboljih sezona karijere i s madridskim bi Realom mogao do pete Lige prvaka, za što ponajviše zasluge ima upravo on. Prepoznali su to i u uglednoj Marci pa su mu pripremili nagradu kakvu u svijetu sporta malo tko dobiva.

Marca Leyenda ili Marcina legenda priznanje je za sportaša koji je ostavio povijesni trag. Michael Jordan 1997. postao je prvi dobitnik, a nakon njega na listi su se našla uistinu impozantna imena kao Pele, Garry Kasparov, Johan Cruyff, Pete Sampras, Alfredo Di Stefano, Maradona, Muhammad Ali, Usain Bolt, oba Ronalda...

Dodjela prestižne nagrade održana je sinoć u Casino de Madridu. A Marca je nakon toga objavila i video Modrićeve zabave s porukom "ovo niste vidjeli, Modrić iza kulisa, zabava s legendama Marce". Video pogledajte OVDJE.

Modriću je na uspjehu čestitao i bivši kapetan Zvonimir Boban koji je rekao:

- Modrić je nevjerojatna osoba. Rijetki postaju Marcine legende. Marca je legendarni svjetski medij, kao što je i Luka svjetski poznat. Mi Hrvati ponosni smo što te imamo.