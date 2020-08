Pogledajte kako su navijači dočekali Igora Tudora u Juventusu

Stručni stožer Juventusa na čelu s novim trenerom Andreom Pirlom okupio se danas u klupskom kampu. U Pirlovom stožeru je i donedavni trener Hajduka Igor Tudor koji se tako vratio u Torino gdje je kao igrač proveo osam godina.

Navijači Juventusa dobro se sjećaju Tudora jer su se fotografirali s njim, a podijelio je i nekoliko autograma. Bivši hrvatski reprezentativac prije toga morao je, kao i svi u klubu, obaviti testiranje na koronavirus. Uskoro počinju pripreme prve momčadi Juventusa pa će se Pirlo, Tudor i ostali baciti na posao.

Podsjećamo, Pirlo je nedavno preuzeo momčad Juventusa i pozvao Tudora u svoj stožer. Kako su pisali talijanski mediji, Hajduku je zbog raskida ugovora s trenerom pripalo 440 tisuća eura, a Tudor je od te svote sam uplatio 150 tisuća kako bi postao slobodan.

Igor #Tudor exits from #JMedical after medical with #Juventus @SkySport pic.twitter.com/W8ztAih7e7