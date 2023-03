Plinari i Našičani kreću u lov na naslov prvaka

Rukometaši PPD Zagreba i Nexea danas će u dvorani Kutija šibica (18 sati) igrati prvu utakmicu za naslov prvaka Hrvatske. Naime, naslov će osvojiti ona momčad koja prva osvoji šest bodova. U teoriji, nakon Lige za prvaka, morat će se odigrati još najmanje jedna utakmica u doigravanju.

– Svaka utakmica protiv Nexea je izazov. Nismo baš u najboljoj formi zadnjih mjesec dana, utakmica dolazi tek tjedan dana nakon reprezentativne stanke, no vjerujem da smo bolji i da možemo do pobjede u ovoj utakmici – pobjede koja bi sigurno bila vjetar u leđa za utakmice protiv Nexea koje slijede, a s obzirom na to da igramo s njima i u četvrtini finala SEHA – Gazprom lige, bit će ih dosta do kraja sezone – rekao je Luka Lovre Klarica, desni vanjski "plinara".

Branko Tamše, trener Nexea, istaknuo je:

– Dobro znamo što nas čeka, jedna jako dobra i iskusna ekipa s dobrim pojedincima, prava europska ekipa koja je svoju snagu pokazala u Ligi prvaka. Svjesni smo da je Zagreb, pogotovo na svom terenu, favorit u svim pogledima. Dosta nam se igrača vraća u momčad, neki još nisu sasvim zdravi, tako da nećemo ništa riskirati, ali bit ćemo puno, puno kompletniji nego što smo bili u SEHA ligi. Imamo informacije da su ulaznice rasprodane, što me jako veseli.