"Plenkoviću, zaposlite invalide u državnim firmama. Krvarimo na treningu, možemo i raditi"

U dvorani za sjednice Nacionalne sveučilišne knjižnice, Andrej Plenković okupio je elitno društvo, cvijet hrvatskog sporta, osvajače medalja na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama.

- Još jednom se oduševili Hrvatsku i hrvatski narod i pokazali koliko je sport važan u promociji Hrvatske. Mi se osjećamo kao sportska Vlada, nekoliko je nas koji uistinu volimo sport i podržavamo ga u svakom pogledu. Otkako je ove Vlade mi smo sredstva za sport povećali za 100 posto no kada idemo u detalje onda ćemo čuti da to nije dovoljno i da igramo iznad svoje kategorije, možda čak i za dvije razine. No, mi ćemo nastaviti ulagati u sport jer smo uvjereni da je to zdravo i dobro za cijelo društvo, da je sport jedan od ljepših oblika društvenog angažmana koji, ktome, razvija radne navike, društvenu agilnost i čestitost, osobine koje su nam potrebne u svim sferama društva - kazao je Plenković predavši riječ ministrici sporta i turizma Nikolini Brnjac koja nas je infomirala sljedeće:

- Od 2016. pa do sada, kroz Hrvatski olimpijski odbor, u nacionalne saveze, sportaše, plaće trenera, razvojne programe i olimpijske pripreme uloženo je milijardu kuna. Samo za osam medalja na ovogodišnjim Olimpijskim igrama i sedam na Paraolimpijskim isplatit ćemo oko 6,5 milijuna kuna.

Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša zahvalio se posebno ministru obrane Banožiću jer MORH konceptom ugovornih pričuvnika, među kojima je 40-tak sportaša, puno pomaže hrvatskom sportu. Na to se referirao i zlatni veslač Martin Sinković koji je od svojih kolega izabran za pozdravni govor:

- MORH-ov projekt nam jako puno znači, daje nam sigurnost posebice u kontekstu toga da se možemo u vojsci i zaposliti nakon završetka karijere. Dobro je što osvajači olimpijskih medalja, nakon 45. godine, imaju pravo na naknadu za izvrsnost i što su nam se između Rija i Tokija poduplale državne nagrade za olimpijske medalje. Ono što bi se moglo popraviti jest pitanje statusa vrhunskih trenera a bilo bi dobro i kada bi se naknade za osvojene olimpijske medalje povećale jer u tom dijelu u regiji svi daju više od nas. Ne mogu reći da mi loše živimo, no nekad se ipak osjećamo podplaćeni za rezultate koje radimo.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 08.09.2021.,Zagreb - Nacionalna i sveucilisna knjiznica, predsjednik Vlade Andrej Plenkovic primio hrvatske sportasice i sportase koji su osvojili medalje na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Tokiju. Photo: Robert Anic/PIXSELL

Na takvu konstataciju regirao je premijer kazavši:

- Razumjeli smo ovu poruku i možda bi bilo dobro i uoči Pariza dignuti državne nagrade za olimpijske medalje. To će, možda, biti dodatna motivacija premda se meni čini da vi trenirate iz drugih pobuda, natjecateljskih a ne materijalnih. Slažem se da su novčane nagrade bitne, i nikad dovoljne, jer ovo što vi ostvarujete mali sportaši uče, pamte i nastoje se ugledati na vas.

Posljednji osvajač paraolimpijske medalje u Tokiju, srebrni tekvondaš Ivan Mikulić, također je govorio u rasponu između zahvala i kritika, a kritizirao je odnos Hrvatske radio televizije prema paraolimpijskom sportu.

- Puno ljudi u Hrvatskoj busa se o prsa po pitanju ravnopravnosti invalidnih osoba a mi nismo imali pravo na izravne televizijske prijenose iz Tokija, da i naši prijatelji i članovi obitelju mogu gledati naše nastupe. Osim toga, volio bih da se i paraolimpijcima omogući zapošljavanje u državnim institucijama jer ako možemo ovoliko krvariti na treninzima onoda možemo i dobro raditi. No, da ne bude sve tako sivo, nadam se da ćemo se 2004., nakon Igara u Parizu, svi ovdje ponovo naći i da će nas biti toliko da će nam trebati veća prostorija.

Na ovo s prostorijom, s osmjehom na licu, reagirao je premijer Plenković kazavši:

- U uređenje Nacionalne sveučilišne knjižnice, odnosno 7000 četvornih metara, za potrebe našeg predsjedanja Vijećem Europske unije, mi smo uložili 100 milijuna kuna. Ako bude dvostruko više medalja nitko sretniji od nas, no bolje je da gradimo stadione i sportske dvorane nego dvorane za sastanke.

Na marginama ovog primanja jedna od tema bila je i ponuda koju je od Njemačkog te-kvon-do saveza dobio hrvatski tekvondaški izbornik Toni Tomas kojem Nijemci nude pet puta veću plaću no što ju ima u Hrvatskoj. To je potaknulo raspravu što učiniti da se, barem u amarterskim sportovima, zaštiti hrvatski "know-how", da i tu ne dođe do odljeva pameti i vještina.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 08.09.2021.,Zagreb - Nacionalna i sveucilisna knjiznica, predsjednik Vlade Andrej Plenkovic primio hrvatske sportasice i sportase koji su osvojili medalje na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Tokiju. Photo: Robert Anic/PIXSELL