Plakat HTS-a otkrio da su Pavić i Krajan ipak odrasle i razumne osobe

Hrvatska muška teniska reprezentacija ima priliku isplahnuti gorak okus u ustima od finala iz 2016. godine. Argentinci su nam tada pred nosom osvojili titulu, bila im je to prva, a naši su tenisači ostali na onoj iz 2005. godine. No, nisu napravili nezapaženu stvar. Igranje u finalu Davisova kupa veliko je priznanje za hrvatski tenis. Ove godine imaju priliku, dok se turnir još igra u ovom formatu, slaviti još jednom.

Svatko je imao svoju istinu

Šanse za to nisu male jer su u našim redovima Marin Čilić, Ivan Dodig, Borna Ćorić, Franko Škugor, Nikola Mektić, a najnovije ime u sastavu je Mate Pavić. Naime, najbolji hrvatski tenisač u konkurenciji parova, donedavno vodeći i na svjetskoj ljestvici, na kojoj je sad treći, konkurirat će za polufinalni dvoboj Davisova kupa. Hrvatska ugošćuje SAD, a igrat će se u Zadru od 14. do 16. rujna. I nitko ne bi povjerovao u tu vijest jer svi dobro znaju za puknutu vezu na relaciji Pavić – Krajan, no Hrvatski teniski savez objavio je plakat za taj susret, a na njemu je i Pavićevo ime. To samo znači da je Pavić pronašao zajednički jezik s izbornikom Željkom Krajanom. Bilo je i vrijeme jer sva ta prepucavanja tijekom godina o tome što je istina, a što ne, tko je kome što rekao i je li bilo poziva u reprezentaciju ili su to samo priče za malu djecu..., svima je toga već dosta jer ta njihova zavrzlama i navodna svađa vuče se već nekoliko godina.

Kada je došlo do sukoba između Pavića i Krajana, splitski se tenisač prestao odazivati na pozive u reprezentaciju. A nakon što je osvojio dvostruki Grand Slam naslov u Australiji, Pavić se vratio u Hrvatsku i odmah navijestio da ga u reprezentaciji nećemo gledati. – Ja u Davisov kup nisam pozvan pune tri, gotovo četiri godine. Izbornik i ja imamo jako loš odnos, mi se i ne pozdravljamo, tako da ovo što on govori, da me konstantno zove za svaki susret, to je potpuna laž – rekao je početkom godine Pavić i dodao: – Ja sam uvijek prije igrao kad je sve bilo u redu i žao mi je što nisam u reprezentaciji, a na kraju krajeva ja sam taj koji najviše ispašta u cijeloj priči jer nemam priliku igrati za reprezentaciju niti sam imao priliku igrati na Olimpijskim igrama. Ja sam taj koji time gubi, ali ponavljam – dok je on tu, mene nema. Kad ga jednog dana ondje ne bude, bit ću na raspolaganju reprezentaciji – pojašnjavao je Pavić novinarima i svim zaljubljenicima u tenis da za njih dvojicu u reprezentaciji nema mjesta.

Izbornik Željko Krajan, pak, imao je svoju priču. Naravno, potpuno suprotnu.

– Istina je, i svaki put to ponavljam, da on za svaki Davisov kup, posljednjih godina otkako ne igra, dobije poziv. Ja sam pokušavao s njim kontaktirati svaki put, no jednostavno svaki put bio sam odbijen u bilo kakvoj komunikaciji. I što mogu sada reći u toj situaciji, da on odbija igrati za reprezentaciju. Druge istine nema – rekao je Krajan.

No, bilo kako bilo, izgleda da su sada obojica dokazala da su odrasle osobe koje imaju isti cilj, a to je hrvatski tenis dignuti na još višu razinu.

Igra se za Hrvatsku i naslov

Najboljima je mjesto u reprezentaciji i oduvijek je tako bilo, a uvijek će tako i biti. Što god da je bilo između njih dvojice i tko god govori istinu, sada je to nebitno. Ono što se računa jest trenutačna istina, a to je da je Mate Pavić jedan od najboljih igrača u paru, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, a to što će igrati u Zadru nije na slavu i hvalu Željka Krajana, nego Hrvatske. Nije za njegovo ime, nego za kolektiv, za naslov, za povijest.

Uspiju li naši tenisači izboriti finale, bilo bi im to treći put. Na putu do polufinala Hrvatska je ove godine s 3:1 u prvom kolu svladala Kanadu te istim rezultatom u četvrtfinalu Kazahstan. Bilo kako bilo, šanse za finale, pa i naslov, s Pavićem su porasle.

>> Pogledajte Večernji pressing Igora Štimca i Davora Šukera