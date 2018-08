Evo gdje možete kupiti ulaznice za meč s Amerikancima

Ulaznice za predstojeći susret polufinala Davis Cupa između Hrvatske i SAD-a, koji je na rasporedu od 14. do 16. rujna u ŠC Višnjik, mogu se kupiti preko sustava ulaznice.hr, kao i na svim njihovim prodajnim mjestima širom Hrvatske.

Od četvrtka, 23. kolovoza, otvoreno je i prodajno mjesto u Zadru, a ulaznice se mogu kupiti u Combo music shopu na adresi Vlatka Mačeka 3 (preko puta McDonald's restorana). Radno vrijeme od 8 do 15 i od 16 do 19 sati, subotom od 9 do 13 sati.

Na tribinama montažnog stadiona bit će tri različita sektora, a cijena ulaznica ovisit će o poziciji. Tako će komplet karata za sva tri dana iznositi 300 kuna za prvu, 250 kuna za drugu te 150 kuna za treću kategoriju.

Još neko vrijeme u prodaji će biti samo kompleti, a potom će ulaznice biti moguće kupiti i pojedinačno za svaki od tri dana, i to po sljedećoj cijeni: petak i nedjelja za 120, 100, odnosno 70 kuna, te subota za 100, 80, odnosno 50 kuna, također ovisno o kategoriji mjesta.