Ponašanje nogometaša: Pivo pred trenerom, sudar s benzinskom....

Iako se većinom život nogometaša najviše povezuje s disciplinom, treninzima i zdravim životom, nerijetko smo svjedočili tome da su si nogometne zvijezde, kao i svi ostali ljudi, odlučile dati oduška. No, kako zarađuju enormne svote novca u svojim klubovima, tako i nakon davanja oduška ili žutih minuta moraju snositi više odgovornosti, najčešće u financijskom smislu. Najsvježiji je primjer onaj Marcela Brozovića koji je u subotu u ranim jutarnjim satima u Milanu svojim Rolls Royce Cullinanom prošao kroz crveno svjetlo, i to u alkoholiziranom stanju. Privremeno mu je oduzeta vozačka dozvola, a kazna suda se još ne zna. Zato ga je njegov klub “odrapio” sa 100 tisuća eura kazne. Ipak, nije se to odrazilo na Marcelovo mjesto u hijerarhiji momčadi budući da je isti dan kad mu je utvrđena kazna zaigrao u prvih 11 protiv Torina i bio na svojoj visokoj razini u 3:1 pobjedi. A i tih 100.000 eura ipak je sitnica u odnosu na četiri milijuna eura koliko godišnje zarađuje u Interu.

Puno je gore, također zbog vožnje u pijanom stanju, svojedobno prošao igrač Osijeka Petar Bočkaj. Lani u ožujku s 1.8 promila alkohola u krvi automobilom je uletio u trgovinu na benzinskoj pumpi, ali nakon isprike klub mu je ipak odlučio dati drugu šansu. Doduše, ostao je bez čak trećine godišnje plaće! Bočkaj se pet mjeseci poslije zabio automobilom u drvo, ali posljedice su bile znatno manje i nije bio u pijanom stanju.

Kazna za “pršut party”

Nisu samo pijane ili nesretne vožnje razlog kazni. Svjež je primjer toga još jedan nogometaš Osijeka Eros Grezda koji je prije mjesec i pol na parkiralištu nakon utakmice Rijeke i Osijeka za kup udario nogometaša Rijeke Antonija Mirka Čolaka. HNS mu je, po mnogima, iznio dosta blagu kaznu od četiri utakmice neigranja, dok mu je Osijek izrekao ipak nešto strože sankcije, kaznivši ga oduzimanjem 20% plaće na godinu dana. Jedna od zanimljivijih kazni u HNL-u stigla je nakon “pršut partyja” igrača Hajduka Stipe Vučura, Andrea Fomitschowa i Steliana Filipa. Otkrio ih je video u kojem pijani trojac igra poker i puši, a pritom si, u stilu Želja Keruma, lijepe pršut na čelo. Bili su izbačeni iz prve momčadi, odnosno prekriženi u Hajduku. Kad smo kod partijanja igrača HNL-a, rekorder po broju kazni je bivši Dinamov nogometaš Sammir, kojega je svojedobno zbog uzastopnih izlazaka klub kaznio s čak 270.000 eura.

Maksimirski klub znao je lupiti igrače po džepu, tako je Domagoj Vida svojedobno kažnjen sa 100.000 eura (25 posto godišnje plaće) jer je u Dinamovu autobusu pred trenerom Antom Čačićem otvorio pivo!

Ismijavanja, ugrizi, svađe...

U nogometnom svijetu primjeri kazni još su različitiji. Od Dele Allija koji je nedavno morao platiti 55 tisuća eura zbog ismijavanja Azijca koji je imao COVID-19, do Kylea Walkera koji je morao platiti 250 tisuća eura Man. Cityju zbog dovođenja prostitutki tijekom pandemije.

I na onoj najmanjoj, amaterskoj razini nogometa postoje zanimljive kazne. Tako se lani u studenom u Tervilleu (200 km istočno od Pariza) nakon utakmice lokalnih klubova Tervillea i Soetricha dogodio posve neobičan incident. Poslije utakmice nastavio se sukob igrača dviju momčadi, jedan igrač Tervillea pokušao je razdvajati bijesne suparnike, ali mu je nogometaš Soetricha na to odgovorio tako što ga je ugrizao za penis. Krivac je kažnjen s pet godina neigranja nogometa, dok je žrtva završila s 12 šavova na penisu.