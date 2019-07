Petra i treći Grand Slam turnir otvorila pobjedom

I treći Grand Slam turnir ove sezone Petra Martić započela je pobjedom. U prvome kolu Wimbledona nije imala lak posao, protiv Amerikanke Jennifer Brady (64. tenisačice svijeta) trebala je sva tri seta, ali na kraju je pobijedila sa 3:6, 6:3, 6.4. Uz 30 vinera i 23 neprisiljene pogreške.

Petra je prije dvije godine na travi All England Cluba stigla do osmine finala, ali je lani ispala već u prvom kolu (Makarova), tako da će joj svaka pobjeda donositi napredak na WTA listi. Nakon ove pobjede već je 19. i to joj je najbolji renking karijere, ali konačan plasman ovisit će i o rezultatima njezinih konkurentica.

Petra je sve bliža i završnom Mastersu osam najboljih tenisačica, u toj je kategoriji trenutačno 14. na svijetu.