'Petkovićev komentar o Jarniju je neprirodan, apsolutno mu to nije bilo potrebno'

Puno prašine podignulo se ovoga tjedna oko jedne izjave Roberta Jarnija u Večernjem listu. U velikom intervjuu s bivšim vatrenim, upitali smo ga hoće li se njegovi nekadašnji kolege i navijači španjolskog Betisa naljutiti kada on u utakmicama s Dinamom bude navijao za hrvatskog prvaka.

Jarni nam je rekao da "smo sigurno nešto pogriješili" te da će on navijati za Betis uz dodatak "Pa nego za koga ću navijati?". Jarni je, kao bivši igrač toga kluba otvoreno rekao da će stati na stranu španjolskog predstavnika.

Na njegovu je izjavu u srijedu, dan prije utakmice Betisa i Dinama u Sevilli reagirao napadač Dinama i hrvatske reprezentacije Bruno Petković. On je Jarnija nazvao klaunom.

U četvrtak ujutro Jarni je smijenjen s mjesta izbornika Hrvatske U-17 nogometne reprezentacije, i to usred prijateljskog turnira koji je bio igran u Poreču. HNS je protiv Petkovića pokrenuo disciplinski postupak nakon kojeg bi mogao biti kažnjen novčano ili zabranom igranja do maksimalno šest službenih utakmica.

A ovu je situaciju prokomentirao iskusni nogometni trener Ilija Lončarević.

- Postoji granica za to, hrvatskim jezikom, pljuvanje. Čovjek (Jarni) je rekao što je imao, rekao je to iskreno. I završena priča. Je li trebalo istog trena reagirati i drugi dan ga se maknuti s funkcije izbornika, to je stvar naših političara u HNS-u. ja smatram da nikome nije bilo potrebno ovako nešto. Također, neprirodan je i komentar igrača (Petković). I njemu to apsolutno nije bilo potrebno. Mogao je komentirati ovako kao ja: Robertu Jarniju to nije bilo potrebno, i završena priča - rekao je Lončarević u emisiji Sport nedjeljom i dodao:

- Jarni ima pravo to reći, i nemamo mi njemu što prigovoriti. Ali pitanje je ima li pravo biti u hrvatskom nogometu baš na taj način, da bi hrvatskom klubu mogao poželjeti poraz od nekog stranog kluba. Ovo ti je domovina, ovo je tvoj nogomet iz kojeg si izrastao. Uglavnom, to je tema koju mi nije ugodno komentirati.