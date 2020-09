Petković: Bili smo nemoćni, ali naučit ćemo nešto iz poraza

Za početak malo statistike, onoga dijela kojim se barem netko može pohvaliti nakon utakmice u Portu.

Dakle, Dinamov napadač Bruno Petković (25) u prvih je devet nastupa za hrvatsku reprezentaciju postigao šest pogodaka što je najbolji učinak jedne reprezentativne špice u istom razdoblju još od neponovljiva Davora Šukera. Njegov učinak bio je 10 pogodaka u prvih devet nastupa.

Prvi do Šukera i Petkovića na toj listi je Goran Vlaović sa pet pogodaka u devet nastupa, potom slijede Perišić, Klasnić, N. Kalinić 4/9, zatim Pršo, Eduardo i Kramarić 3/9... Zanimljivo, Bruno je u dresu reprezentacije efikasniji nego u Dinamu u Prvoj HNL, u čijim je redovima u ljeto 2018. godine u prvih devet nastupa samo četiri puta tresao mreže. Da, Petković je danas pravi Dalićev kapitalac i jedini napadač na kojega se izbornik može osloniti.

Kako nama, tako i drugima

– Uvijek je lijepo postići gol, to je dobar osjećaj koji napadaču daje dozu samopouzdanja za sljedeće izazove, ali radije bih mijenjao taj gol za tri boda. Na žalost, nismo dobro rezultatski završili u Portugalu, niti smo dobro igrali, ali ne treba previše negativno gledati na ono što je bilo. Sigurno imamo što naučiti iz toga. Sve ono u čemu smo griješili trebamo za utorak promijeniti – kazao je Bruno u nedjelju nakon dolaska reprezentacije u Pariz.

Četvrti pogodak Portugalaca još je više pogoršao ukupnu sliku nastupa u Portu?

– Veći je problem bila ta naša, recimo to tako, nemoć, jer su Portugalci puno bolji bili gotovo cijelu utakmicu, bili su puno bolja momčad od nas. I taj rezultat, nećemo reći da nije bitan, ljepše je kad izgubite 0:1, nego 1:4, ali ne mijenja previše taj posljednji pogodak. No, činjenica je da smo trebali dati puno više. Siguran sam da ćemo u idućim utakmicama to sigurno i dati – dodaje Petković.

Je li našoj momčadi nedostajalo svježine? Portugalci su djelovali puno odlučnije, pripremljenije.

– Ne vjerujem da je prevelika razlika, nisu ni oni u bajnoj situaciji, nisu ni oni usred sezone, i oni polako hvataju formu. Možda su u pitanju bili ti naši izostanci... Jako puno toga radili smo krivo. Nismo još uspjeli napraviti analizu utakmice da možemo sa sigurnošću definirati sve što treba popraviti u našoj igri.

Ne želim uopće sam tražiti razloge poraza i loše igre. Puno je vrućih glava poslije utakmice, puno ideja, i sigurno jako puno dobrih. Ali trebamo hladnih glava gledati snimku, napraviti analizu i donijeti najbolje odluke za buduće utakmice – ističe Bruno.

Je li sada lakše ići na svjetske prvake ili teže?

– Ništa ne mijenja činjenicu da igramo protiv svjetskih prvaka. Jedna pobjeda bi nam možda donijela dozu samopouzdanja više, a možda bismo, u slučaju pobjede nad Portugalom, i poletjeli. Da smo u nekom drugom tajmingu, da smo kompletni, u boljoj formi, možda bi nam bilo lakše. Ali, kako je nama, tako je i njima. Ne vjerujem ni da su oni u idealnoj situaciji, jer nisu u kompletnom sastavu. Očekuje nas sasvim drukčija utakmica nego u Portu.

Je li dobro u Ligi nacija susretati se s najjačim suparnicima?

– Takvi suparnici su jako dobrodošli, to su suparnici na našem nivou, najbolje reprezentacije na svijetu. Možda tajming igraanja, u rujnu, nije idealan, ali te su utakmice potrebne jer iz njih najviše možemo naučiti. Također, i nama i javnosti porasli su apetiti nakon što smo postali doprvaci svijeta, i puno je očekivanja koja trebamo opravdati – zaključio je Bruno Petković, prvi napadač Dinama nakon Marija Mandžukića koji se izborio za poziciju prve špice reprezentacije.

Osmi Dalićev poraz

Na kraju, još malo statistike, i to izbornikove. Dakle, Zlatku Daliću je to osmi poraz na klupi reprezentacije u 31 nastupu, peti u službenim, natjecateljskim utakmicama. Za usporedbu, Miroslav Blažević i Slaven Bilić nakon 31 utakmice na klupi vatrenih imali su samo po četiri poraza.

Dalić je tako po broju poraza dostigao Otta Barića koji je vodio Hrvatsku u 24 utakmice, Zlatko Kranjčar imao ih je šest u 25 nastupa, Ante Čačić samo četiri, također u 25 nastupa.

Hrvatska u dosadašnjih šest nastupa protiv Francuza ima dva remija i četiri poraza. Posljednji se dogodio u finalu SP-a 2018. godine u Moskvi (2:4).