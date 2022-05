Pet uvjerljivih pobjeda Hrvatske za peto zlato na Olimpijskim igrama gluhih

Rukometaši Hrvatske osvojili su zlatnu medalju na Olimpijskim igrama gluhih koje su završile u brazilskom gradu Caxias do Sul. U finalu je Hrvatska pobijedila Njemačku s 32:21 i tako osvojila petu zlatnu medalju u povijesti Igara. Do zlata su naši rukometaši došli na impresivan način. Odigrali su ukupno pet utakmica, pobijedili u svih pet uz omjer primljenih i datim pogodaka plus 107. Sve suparnike pobjeđivali su s plus deset i više razlike i nijedna reprezentacija nije bila ni blizu da ugrozi naše pobjede.

Što se tiče finala, u sporom ritmu prvog poluvremena, punom grča s obje strane, nešto se bolje snašla naša reprezentacija koja je zahvaljujući vanjskoj liniji u kojoj su odlično igrali Lušić i Glumac uspjela je sredinom poluvremena pobjeći na tri pogotka što je održala do odmora. Dobro je branio Šagovac koji je u prvom poluvremenu imao sedam obranjenih lopti i jedan sedmerac. Prve tri minute nastavka donijele su razrješenje utakmice. Tri pogotka Bošnjaka i jedan Glumca odveo je Hrvatsku na plus sedam da bi do kraja utakmice svjedočili i ekshibiciji, pa je bilo i cepelina koji su razveselili više od 2000 gledatelja u Sveučilišnoj dvorani UCS u kojoj je održan cijeli turnir.

Bošnjak je s 10 golova predvodio reprezentaciju Hrvatske, a pridružili su mu se Glumac sa šest i Ilija Perak i Lušić s četiri.

– Bili smo malo nervozni na početku utakmice, imali smo previše tehničkih pogrešaka. No, i uz lošu igru otišli smo na odmor s plus tri. U svlačionici smo se dogovorili da od prve minute krenemo jako, a tako je na kraju i bilo – rekao je Tomislav Bošnjak.

Teo Glumac dodao je:

– Svako finale je teško pa je tako bilo i ovo.

Srbija je osvojila treće mjesto, a u ženskom dijelu turnira zlato je osvojila Danska, Turska je bila druga, a Brazil treći.