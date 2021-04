Pehar posvećen "bijelom anđelu", preminulom bratu sestara Zarač

Nakon što su dvaput gubile u finalu Kupa Ružice Meglaj, košarkašice Raguse iz Dubrovnika konačno su došle do trofeja, prvog u povijesti ovog ženskog kluba. U finalu su Dubrovčanke pobijedile Šibenik sa 69:61.

- Čestitam cijeloj ekipi, igračicama, trenerima, svima koji su nam pomogli. Ponosan sam, presretan zbog ovog povijesnog uspjeha. Kup posvećujemo našem “bilom anđelu” Andri Zaraču, preminulom bratu naših igračica, kapetanice Katarine i Matee, mladom sportašu, malonogometašu Squarea, koji je skupa sa svojim roditeljima uvijek bio uz naš klub, veliki navijač. Njih dvije su živjele za ovaj trenutak - rekao je Tomislav Tabak, predsjednik kluba.

Želimo osvojiti i prvenstvo

Nakon što su osvojile kup, košarkašice Raguse žele do dvostrukog trofeja, žele osvojiti Prvenstvo Hrvatske.

– O tome sad razmišljamo te se okrećemo tome. Naša ekipa je i u finalu Kupa pokazala kako je u ovom trenutku najbolja, kako nema bolje, a nije bilo lako. Pritisak je bio velik jer u Kupu odlučuje jedna utakmica, nema popravnog. U finalu doigravanja za prvaka igra se na tri pobjede, možeš izgubiti i dvije utakmice te ipak na kraju ostvariti cilj. Zatim, naša ekipa je imala pritisak zbog činjenice da nismo imali nijedan trofej, da je ovo bila povijesna prilika... I sad, kad je završilo našom pobjedom, olakšanje, veliko olakšanje i velika, velika sreća. Ponos. Vrtim slike svega što se događalo na putu do ovog povijesnog uspjeha. Što da vam kažem, suze teku – kazao je Tabak.

Katarina Čagalj bila je posljednja igračica koja je u finalu imala loptu u rukama. Nije bilo potrebno ići po još jedan koš.

Nepravda 2020. godine

- Možda će netko reći da smo imale imperativ, ali nisam nikad razmišljala kako mi moramo, već kako mi to želimo. Što ću vam reći, eto svaki put kad pomislim na to koliko sam silno željela podići ta dva trofeja za svog pokojnog brata, poteku mi suze. Da, to je bila moja najveća želja ove sezone, moja i moje sestre Matee, koja se vratila treninzima nakon te naše obiteljske tragedije. I obje smo silno željele, sanjale, kako ćemo podići 2020. godine trofej u spomen na brata - istaknula je Katarina.

Ženski klub Ragusa osnovan je kad i muški, 1946. godine, i prvo su se zvale Jug. No ženska košarka nije se dugo zadržala, a sve se ozbiljno pokrenulo tek 1994. godine. Prošle sezone košarkašice u dvorani Gripe u Splitu osvojile su svoj prvi, povijesni trofej

Raguse nisu izgubile nijednu utakmicu, ali nisu osvojile naslov jer je prvenstvo prekinuto zbog pandemije i nisu se proglasili prvaci u muškoj i ženskoj košarci.

Spomenimo i tko su osvajačice prvog povijesnog trofeja za klub iz Dubrovnika - Romana Stojanović, Carmen Miloglav, Iva Todorić, Ana Vrsaljko, Josipa Šilov, Marija Pocrnjić, Katarina Čagalj, Ivona Matić, Matea Beletić, Ella Majstorović, Ani Putica, Tea Ivanišević.