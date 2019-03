U Madrid stalno dolaze treneri, Real ima više kandidata od Julije Roberts

Portugalski nogometni stručnjak Jose Mourinho, koji je na klupi Real Madrida bio od 2010. do 2013. godine, dao je u ponedjeljak do znanja da ne bi imao ništa protiv povratka u kraljevski klub.

Ime 56-godišnjeg Portugalca, slobodnog nakon što je u prosincu dobio otkaz u Manchester Unitedu, osvanulo je u španjolskim medijima kao moguća zamjena za Santiaga Solarija poslije dva poraza od Barcelone.

- Vratiti se u klub u kojem sam bio? U klub s pravom strukturom i pravim ambicijama, ne bih imao nikakav problem. Ponos je kada klub u kojem si bio želi da se vratiš raditi ondje. No zasad mi se to dogodilo s Chelseajem, ne s Real Madridom. Sviđa mi se Španjolska, no ne biram klub zbog klime. To je klub broj jedan na svijetu, s 13 naslova prvaka Europe - rekao je Mourinho u razgovoru za medijsku kuću beIN Sports.

- Jedan od mojih najboljih osjećaja u nogometu bio je povratak u Chelsea, kada te ljudi zovu drugi put znači da znaju kako si dobar. To je sjajan osjećaj - dodao je Portugalac koji je vodio Chelsea od 2004. do 2008. godine pa opet od 2013. do 2016.

Mourinho je s Real Madridom osvojio jedno španjolsko prvenstvo, kup i superkup. Njegovo ime kao mogućeg kandidata za ponovno preuzimanje klupe Real Madrida pojavilo se nakon što je momčad pod vodstvom Solarija izgubila u subotu doma s 0-1 od Barcelone u prvenstvu, čime zaostaje dvanaest bodova za Kataloncima, i nakon što je u srijedu također na Santiago Bernabéu bila poražena u kupu od Barcelone s 0-3.

Novinari su Solarija u ponedjeljak na konferenciji za medije upitali o glasinama oko povratka Mourinha.

- Ovaj klub je uvijek imao više kandidata od Julije Roberts - odgovorio je Solari.

Upitan zatim koga bi ta glumica izabrala između njih dvojice rekao je:

- Dobro pitanje, trebalo bi pitati nju.

Luka Modrić, kojem je Mourinho bio prvi trener u Real Madridu u kolovozu 2012., odgovorio je na konferenciji za medije: 'Mi ne obraćamo pažnju na glasine, usredotočeni smo sami na sebe. U svijetu Real Madrida se stalno govori o takvim stvarima, to ne možemo izbjeći'.

Europski prvak Real Madrid će u utorak pred svojom publikom odigrati uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Ajaxa nakon što je bio pobijedio s 2-1 u Amsterdamu.

- Pogledate li što Real Madrid radi u Europi, u fazi ispadanja, gdje su veliki morski psi... kada počinje pravo natjecanje...to što je napravio ondje u posljednjih pet godina je fantastično - rekao je Mourinho.

- Vratite li se do mog vremena na klupi to je sedam polufinala u sedam godina. U pet godina, četiri finala i četiri pobjede. Apsolutno nevjerojatno - dodao je.

Osvrnuo se zatim na španjolsko prvenstvo koje je Real Madrid posljednji put osvojio 2017. godine, a prije toga 2012. pod vodstvom Mourinha.

- No kada pogledate ono što ja zovem maratonima (prvenstvo) gdje je potrebno biti stabilan, regularan i snažan od kolovoza do svibnja, osvojili su prvenstvo dva puta u zadnjih deset godina. Postoji veliki raskorak između uspjeha u Ligi prvaka i onoga u prvenstvu - rekao je. Na pitanje što je važnije, prvenstvo ili Liga prvaka, odgovorio je:

- Pitate li bilo kojeg igrača, reći će vam da je El Dorado Liga prvaka. Bez obzira na to što Real Madrid ne igra dobro može osvojiti Ligu prvaka. Čak ako i ne uspije u tome, ostat će da ju je osvojio četiri puta u zadnjih sedam godina. Liga prvaka je cilj, san, kada recimo svake godine osvojiš prvenstvo a ne uspijevaš doći do tog trofeja.