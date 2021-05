Ovoj državi nema do Hrvata: Pokorio sve pred sobom, a sada dobio veliko priznanje

Do prije nekoliko mjeseci Slavko Goluža se spominjao kao mogući nasljednik Line Červara na klupi hrvatskih rukometaša, a nakon što je HRS svoje povjerenje dao Hrvoju Horvatu, Goluža je bez komentara nastavio raditi sjajan posao s Tatran Prešovom i pokorio je sve u Slovačkoj što se dalo pokoriti.

Završio je ligu bez izgubljenog boda i uzeo naslov prvaka sa nevjerojatnim 24:0 učinkom, a kvalitetu svoje momčadi pečatirao je osvajanjem tamošnjeg Kupa. No, niti tu nije Goluža stao. Naime, hrvatski stručnjak je osvojio titulu najboljeg trenera tamošnje lige.

Kako i ne bi kada je u ovoj korona-sezoni napravio pravo čudo. I nije to niti pretjerivanje jer, Goluža nema pretjerano dugačku klupu, a onda su mu je još dodatno skratile ozljede pa je je imao velik problem s rotacijom. No, i s takvim kadrom uspio je čak upisati i značajne europske pobjede. Pobijedili su Lisabon i Bukurešt, a poraze od Füchsa, Kristianstada, Sportinga i Nimesa vjerojatno bi doživjele i puno jače momčadi pa to nije pretjerano uzrujalo niti bivšeg hrvatskog izbornika.

- Cijelu smo sezonu odradili praktički s osam igrača, a u završnici sam stavio u igru dečke koji su toliko mladi da praktički ni nisu trenirali s pravom prvom ekipom. Ali to je tako. Korona i ozljede, nije bilo lako, a mi smo to odradili na jednom vrhunskom, povijesnom nivou, to govore naši rezultati. Neki će reći 'lako je', ali ne bih se složio. Mi tu krvarimo iz dana u dan, borimo se sa svim našim problemima i uspjevamo - rekao nam je samouvjereno trofejni trener Goluža.

Nije ovo prva sezona Goluže u Slovačkoj, on je ondje 'domaći'. Već četiri sezone uživa povjerenje kluba, a produžio im je vjernost na još jednu godinu. Sada za hrvatsku rukometnu legendu slijedi malo domaćeg sunca i odmora, rodnog Metkovića, ali i Zagreba jer ipak treba napuniti baterije za obranu duple krune iduće sezone.

- Tako je, sada dolazim na odmor i onda opet u Slovačku. Cilj je doći do Final Foura SEHA lige i obraniti naslov prvaka.

Goluža je jedini stručnjak u povijesti Tatrana s toliko dugim mandatom na klupi, a prošle je godine proglašen za najboljeg trenera svih slovačkih sportskih klubova, što je, pored jednog popularnog hokeja, golem uspjeh. Čast za osvajanje te titule ne gine mu niti ove godine, no ona još nije dodjeljena, ali slovački se mediji i stručnjaci slažu: "Ma tko će ju osvojiti ako ne Goluža?"