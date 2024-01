Ovo su razlozi zašto više trebamo pričati o odličnoj Lokomotivi nego o debaklu Dinama

Naravno da je, zbog veličine klubova i interesa javnosti, očekivano da će se nakon pobjede autsajdera nad favoritom više pričati o "debaklu" Golijata negoli o sjajnoj izvedbi Davida. Međutim, nakon ovakve utakmice u kojoj je Lokomotiva na Maksimiru svladala Dinamo 3:0 ne bi bilo pošteno gledati utakmicu samo iz kuta Dinama. Lokomotiva je ove sezone, ali i u proteklih nekoliko sezona u više navrata dokazivala da zna pripremiti utakmicu protiv jačih suparnika, posebice otkako je u lipnju 2021. momčad preuzeo Silvijo Čabraja, trenutačno daleko najdugovječniji trener u HNL-u.

Konkretno, Čabraja je u ovoj utakmici protiv Dinama pripremio igrače na to da trebaju takoreći "patiti" u utakmici, stajati strpljivo i disciplinirano bez lopte, a kad loptu dobiju da ofenzivci iskoriste svoju brzinu što je više moguće na širokom prostoru. Sve to u teoriji zvuči jednostavno i izvedivo, ali nije toliko jednostavno provesti u praksi. I nije to jedini takav primjer, Lokomotiva je samo ove sezone otkidala bodove i Hajduku i Rijeci i Osijeku, uzevši bodove tako svim članovima "velike četvorke".

Prednost Lokomotive je manjak rezultatskog pritiska, činjenica da svake sezone mogu biti plasirani između šestog i devetog mjesta bez ikakvih većih problema ili kritika. No, u klubu taj manjak pritiska iskorištavaju na najbolji mogući način. Prema nedavnom istraživanju TransferRooma, Silvijo Čabraja najbolji je trener svijeta za razvoj mladih igrača, a u obzir su uzeti sljedeći kriteriji: prosječna dob prvih 11, postotak minuta koji daje igračima mlađim od 24 godine te broj seniorskih debija. Lokomotiva čak 95 posto igrača uzima iz svoje nogometne škole.

No čak i uz taj manjak pritiska i rizik s mlađima, dobrih rezultata ima. Valja se vratiti na Lokomotivine omjere protiv najkvalitetnijih momčadi lige, a najbolje je za primjer uzeti upravo dvoboje protiv Dinama. Otkako je Lokomotiva postala član prvog razreda hrvatskog nogometa, u prvih 27 utakmica protiv Dinama uspjeli su doći do tek jednog jedinog remija, dok je Dinamo slavio u preostalih 26 ogleda. Ta situacija drastično se promijenila u posljednjih 25 utakmica, u kojima je Dinamo slavio 16 puta, četiri utakmice su završile remijem, a Lokomotiva je slavila čak pet puta.

Nadalje, u posljednje tri sezone HNL-a samo su tri kluba pobijedile Dinamo više od jednom, Hajduk (4), Osijek (2) i Lokomotiva (2), a osim Hajduka, Osijeka i Rijeke, Lokomotiva je s ovih pet pobjeda jedina preostala HNL momčad koja je svladala Dinamo više od dva puta.

Iako su ostali bez tri prilično važna igrača ove zime (Tuci, Milićević, Živković), Lokomotiva nastavlja proizvoditi nove igrače i biti bauk najvećima. Priče o tome da se slabije HNL momčadi ne smije podcijeniti već su donekle postale i floskula, ali činjenice nam govore da uoči dvoboja s Lokomotivom svi moraju biti maksimalno oprezni. Kratak i jasan zaključak – svaka čast lokosima!