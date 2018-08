Otkriveno zašto je Modrić zatražio transfer u Inter! Zasmetale su mu dvije stvari...

Španjolski TV program La Sexta provalio je razlog zašto je Luka Modrić nakon SP-a zatražio transfer u Inter. To je isti onaj razlog koji je gurnuo Cristiana Ronalda u Juventus – plaća. Prema ugovoru koji istječe sredinom 2020. godine, najbolji igrač SP-a u Realu zarađuje 6,5 milijuna eura neto godišnje, a otkupnina za jednostrani raskid iznosi mu 750 milijuna eura. Dobro informirani reporter Antón Meana objavio je na Twitteru da “Luka Modrić želi potpisati svoj posljednji veliki ugovor, a ne vjeruje da bi u Realu (ugovor) bio tako dobar”.

Sigurnih 60 milijuna

Svježem dobitniku mundijalske Zlatne lopte zasmetalo je što i nakon Cristianova “adeusa” još četvorica zarađuju više od njega. Gareth Bale je igrač s najvišom plaćom u iznosu od 12 milijuna, a slijede ga Sergio Ramos s 10 te Marcelo i Karim Benzema s po devet. Inter je ponudio Modriću četiri godine s 10 milijuna eura neto godišnje plaće plus dvije godine s jednakom plaćom u kineskom Jiangsu Suningu, koji ima istog vlasnika (Suning) kao Inter. To je 60 sigurnih milijuna do 2024., kad bi s blizu 39 godina zaključio karijeru.

Drugi su razlog Modrićeve želje za promjenom zraka bili odlasci dvojice ključnih likova – Zinedinea Zidanea i CR-a. Budući da su kreator trijumfalne generacije i najbolji strijelac u klupskoj povijesti napustili Bernabéu prije nego što je došlo ijedno relevantno pojačanje, Luka je mogao zaključiti (kao i dio navijača) da je klub dezorijentiran i u defenzivi. Posudba Matea Kovačića Chelseaju u sklopu “operacije Courtois” samo je pojačala osjećaj da će blancosi nagodinu biti slabiji. Jer, belgijski će vratar teško donijeti napredak u odnosu na podcijenjenog Keylora Navasa, dok je Kovačićev izostanak iz svlačionice neto minus za Real.

No u spomenutim odlascima krije se razlog zašto je Pérez morao zaustaviti Modrića. Smiješan model koji mu je Inter ponudio nije bio presudan za odluku da se bori za Lukin ostanak, iako ga je vjerojatno dodatno rasrdio. Izvor s Bernabéua objasnio je madridskom dnevniku ABC da je Inter htio dovesti Modrića na jednogodišnju posudbu u zamjenu za 10 milijuna eura, a potom ga 2019. angažirati za 17 milijuna eura. Varijanta 10+17 u razmaku od 12 mjeseci bila je najbolje što su nerazzurri mogli smisliti jer bi većim izdatkom prekršili Fifin fair play.

Produljenje do 2022.?

Pérez je jednostavno uputio Inter na plaćanje otkupnine od tri četvrt milijarde eura, što je nemoguće iz više razloga. Realu ne manjka novca, dok mu s druge strane Modrić treba i kao igrač i kao pokazatelj da je tržišnoj defenzivi došao kraj. Sličnim se rezonom “el presidente” vodio odlučivši da Kovačića prepusti Chelseaju samo na jednu sezonu (i da to naglasi u medijima). Bivši je dinamovac s 24 godine budućnost bijelih, a oni si mogu priuštiti njegovo kratko odsustvo zato što Modrić ne ide nikamo.

Prije kraja tjedna iz Pérezova ureda nije stigla službena vijest, ali je Marca na temelju pouzdanih izvora napisala da će europrvak produljiti ugovor s Modrićem do 2022. i dati mu plaću između 10 i 11 milijuna, koliko prima i Ramos. Tako bi Bale ostao jedini u višem platnom razredu od Realove “desetke”. Do jednakih je spoznaja došao i As tako da praktički početkom ovog tjedna nije bilo dvojbe oko raspleta ovoljetne španjolske sapunice.

Lemić, “el enemigo” broj 1

Pérez, dakako, nije zadovoljan što je kriza oko Modrića uopće izbila. U fokusu njegova gnjeva su Inter i sam igrač, koji je izrazima simpatije prema milanskim crno-plavima naškodio imidžu madridskog kluba, no najomraženija je ličnost Lukin menadžer Vlado Lemić. Ovaj Banjolučanin s belgijskom adresom proslavio se plasmanom Mateje Kežmana i Jeffersona Farfana u PSV, a kasnije i prodajom Arjena Robbena iz istog kluba u Chelsea i samog Modrića u Real. Suradnju s Realom počeo je stvarati selidbama Roystena Drenthea i Klas-Jana Huntelaara na Bernabéu, no ABC procjenjuje da će se njegov odnos s europskim prvakom duboko zamrznuti.

“On je lešinar. Strategija mu je nagovoriti klubove da ponude igračima visoke plaće radi navođenja na bunt i raskid ugovora. Isposlovao je Vrsaljkov dolazak u Inter na posudbu i želi to isto s Modrićem (...). Obogatio se izazivajući sukobe. Njegovi su potezi opasni jer bi za njih mogli platiti njegovi igrači, a ne on”, piše madridski dnevnik.

Lemić je u utorak još jednom zamutio vodu ustvrdivši da priča oko Luke Modrića i Intera “još nije zaključena”, ali te su riječi protumačene samo kao uzaludno inaćenje pred neminovnim ishodom. Jer, za madridsku javnost na nogometnom planetu Pérez nije samo najveći igrač nego najčešće u pregovorima ima i najbolje karte.