Otkriveno zašto je Leipzig odbio ogromnih 90 milijuna eura za Gvardiola

Iako je prijelazni rok završen prije samo desetak dana, već se počinje razmišljati o sljedećem u siječnju.

Njemački prvoligaš RB Leipzig imao je na stolu ogromnu ponudu od 80 milijuna eura za hrvatskog reprezentativnog braniča Joška Gvardiola (20). No, to im nije bilo dovoljno. Zatim je isti kupac - Chelsea, ponudio još veću svotu 90 milijuna eura, čime bi Gvardiol postao najskupljim braničem u povijesti.

Na kraju je Leipzig odbio i tu ponudu, a stručnjak za transfere Fabrizio Romano na svom je Twitter profilu objasnio zbog čega je klub to napravio.

RB Leipzig turned down Chelsea bid for Josko Gvardiol on Deadline week [it was for summer 2023] as they’re convinced other clubs will join the race next summer, including Man City. 🔵🇭🇷 #CFC



New deal until 2027 but Chelsea are still there and the race is absolutely open. pic.twitter.com/Df4IHOgMFD