Otkrijte sve tajne naših Kauboja, doznajte tko je u rukometnoj 'repki' najpraznovjerniji, te tko je kao klinac rasturao povijest i išao na natjecanja

Početak EP-a za Hrvatsku je utakmica sa Srbijom, koja se igra u petak u 20.30 sati, a splitska Spaladium Arena, najavljuju organizatori, bit će dupkom puna. Trinaesto Europsko prvenstvo trajat će od 12. do 28. siječnja, a gradovi domaćini su Zagreb, Split, Varaždin i Poreč. Na posljednjoj konferenciji za novinare danas u Splitu, Kauboji kao i trener Lino Červar bili su dobro raspoloženi i svi su spremni dati svoj maksimum za Hrvatsku.

Neki od reprezentativaca imali su teške trenutke u karijeri, no sport im je uvijek bio motivacija da hrabro nastave bez obzira na probleme. Hrvatski rukomet godinama je u samom svjetskom vrhu, a jedan od sponzora koji je prepoznao dugačku i vrijednu tradiciju koju Hrvatska ima u rukometu, kao i sposobnost reprezentacije da uvijek bude među najboljima je, HEP. Doznajte tko su Červarovi aduti na prvenstvu, pročitajte o ritualima igrača prije utakmica, a otkrivamo vam i sve o njihovu privatnom životu.

Domagoj Duvnjak

Datum rođenja: Đakovo, 1.lipnja 1988.

Horoskopski znak: Blizanci

Klub za koji igra: THV Kiel

Pozicija Srednji vanjski

Broj dresa u reprezentaciji: 5

Visina: 197 cm

Težina: 92 kg

Bračni status: U vezi s Lucijom Žulj

Hobi: Spavanje

Nadimak: Dule

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL Domagoj Duvnjak (29) na Svjetskom rukometnom prvenstvu 2017. godine u Francuskoj bio je kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Duvnjak je već od malih nogu pokazivao veliki talent za rukomet, koji je prepoznao bivši rukometaš i trener, Irfan Smajlagić Pipe, koji ga je pozvao da zaigra za kadetsku reprezentaciju. Kao kadet osvojio je naslov europskog prvaka u Estoniji, a proglašen je i igračem prvenstva. Već sa 16 godina debitirao je u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi zaigravši za RK Đakovo. Dvije godine kasnije, Duvnjaka su proglasili najboljim strijelcem lige pa prelazi u RK Zagreb. Prvi nastup s hrvatskom rukometnom seniorskom reprezentacijom imao je 2007. godine osvojivši peto mjesto, a izbornik Lino Červar pozvao ga je i godinu dana kasnije na Europsko prvenstvo u Norveškoj.

Tamo su naši rukometaši bili drugi i kući su otišli sa srebrnom medaljom. Njegova najuspješnija godina u karijeri bila je 2013. Duvnjak je godinu počeo osvajanjem bronce s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj, a vrhunac mu je svakako bio naslov europskog prvaka s HSV-om. Te je godine proglašen najboljim rukometašem svijeta, a sljedeće odlazi u njemački Kiel. Njegovo je srce još u gimnaziji zarobila Lucija Žulj koja ga prati na svim većim prvenstvima. Bivša studentica socijalnog rada svojedobno je rekla kako ju je Domagoj privukao svojom emotivnošću i skromnošću te mnogobrojnim drugim osobinama kakve se kod muškarca rijetko nađu. Mladi par zajedno živi u Njemačkoj, a oboje osjećaju nostalgiju za rodnim Đakovom i misama u tamošnjoj katedrali.

Osnovnu školu Domagoj je završio u rodnom Đakovu. Kaže da je bio odličan učenik, ali najdraži predmet ipak mu je bio tjelesni. Bio je dosta brz, pa se bavio ne samo ekipnim sportovima već i trčanjem. Srednju školu upisao je u rodnom gradu, ali se u četvrtom razredu preselio u Zagreb, gdje je upisao 9. gimnaziju. Budući da se već tada Duvnjak profesionalno bavio rukometom, ispite je u četvrtom razredu srednje škole polagao dopisno. Otac Ivan bio je rukometni trener. Duvnjak je još kao osnovnoškolac pokazao talent za sport, a bio je dobar i u trčanju na 60 metara. Cijela obitelj Duvnjak bavila se rukometom. Osim oca, rukomet su igrale majka Ivanka i sestra Zdenka Perić. Domagoj je najplaćeniji igrač svijeta, prvi je probio granicu od milijun eura. Duvnjak je kao i mnogi sportaši praznovjeran. Na turnirima uvijek nosi iste čarape, koje mu smatra donose sreću. Lani se ozljedio i operirali su mu koljeno, a nakon nekoliko mjeseci oporavka spreman je dati sve za hrvatsku rukometnu reprezentaciju.

Zlatko Horvat

Datum rođenja: Zagreb, 25. rujna 1984.

Horoskopski znak: Vaga

Klub za koji igra: PPD Zagreb

Pozicija. Desno krilo

Broj dresa u reprezentaciji: 13

Visina: 179 cm

Težina: 86 kg

Bračni status: Oženjen, otac dvoje djece

Hobi: Sve što vole mladi

Nadimak: Zlaja

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Zlatko Horvat (33) je kapetan Lavova, a može se pohvaliti i da je osvajač mnogih medalja na svjetskoj rukometnoj pozornici. Od svoje desete godine vjeran je istom klubu, a od 2002.godine postaje dio prve postave PPD-a Zagreb, tada Croatia osiguranja. S19 godina dolazi do svog prvog nacionalnog naslova, a danas je rekorder po osvojenim nacionalnim naslovima. Od 2005 standardni je hrvatski reprezentativac i jedan od ključnih igrača. Redovito se upisuje kao strijelac s najviše pogodaka po utakmici. Igrajući za hrvatsku rukometnu reprezentaciju osvojio je srebro 2005. na Mediteranskim igrama u Almeriji, 2008. na Europskom prvenstvu u Norveškoj te 2009. na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj. Broncu s reprezentacijom osvaja 2012. na Europskom prvenstvu u Srbiji i na Olimpijskim igrama u Londonu, te 2013.godine na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj kao i 2016 na Europskom prvenstvu u Poljskoj. Prije šest godina bio je jedan od najboljih strijelaca u Ligi prvaka u kojoj je igrao sa svojim klubom Croatia osiguranje. Horvat je veliki miljenik ženskih navijačica pa redovito završava na samom vrhu liste najljepših rukometaša svijeta. No Zlatko je od 2008. u braku sa suprugom Majom, s kojom ima dvoje djece, trogodišnjeg Andreja i jednogodišnjeg Pavla.

- Sa suprugom sam stvarno dugo, poznavali smo se i prije nego što smo počeli vezu. Proveli smo predivno vrijeme zajedno, a još je bolje ovo koje je tek pred nama, sad kad imamo dvoje djece – rekao je lani Zlatko za Večernji list. Dodao je da je za dugotrajan brak potrebno međusobno poštovanje i ljubav. Maja je također bivša rukometašica, a danas radi kao odgojiteljica u vrtiću.

- Europsko prvenstvo igramo u našoj zemlji i imamo povijesnu priliku uzeti to zlato. Isto, naravno, to ovisi i o našem zdravlju. Nadam se kako ćemo svi biti zdravi i spremni za dobar rezultat. Normalno, šanse su i veće čim su svi zdravi. Vjerujte, mi ćemo se boriti do zadnjeg kako bi razveselili naciju- istaknuo je Zlaja. Omiljena glazba mu je domaća, a voli se zabavljati i u narodnjačkim klubovima. Mnogi ga zovu rukometnim Tottijem, a pamte ga i kao tragičara lanjskog polufinala Svjetskog prvenstva u Francuskoj . Imao je priliku u posljednjoj sekundi donijeti pobjedu Hrvatskoj protiv Norveške, ali nije zabio iz sedmerca, a Norvežani su kasnije slavili u produžecima. Zlaja s lakoćom zabija sedmerce, ali i puni vitrine. S PPD Zagrebom u karijeri je osvojio 12 prvenstava.



Manuel Štrlek

Datum i mjesto rođenja: 1. prosinca 1988., Zagreb

Horoskopski znak: Strijelac

Klub za koji igra: Vive Targi Kielce

Pozicija. Lijevo krilo

Broj dresa u reprezentaciji: 26

Visina: 181cm

Težina: 75 kg

Bračni status: Oženjen, otac kćeri

Hobi: gledanje filmova, igranje Playstationa

Nadimak: Štrki

Foto: Privatni album

Na pripremama reprezentacije prvi se put našao uoči Svjetskog prvenstva 2009. u Hrvatskoj. Nažalost, ozlijedio se u pripremnoj utakmici te je zbog toga morao propustiti prvenstvo. Rukometu se vratio nakon pet mjeseci oporavka. Nadareni Štrlek je brzo u dresu PPD Zagreba pokazao o kakvom se potencijalu radi. Njegova ozljeda bila je velik udarac za klub koji je te godine ispao u četvrtfinalu Lige prvaka. No, Štrlek se brzo vratio igrama koje su ga vinule u visine. Štrlek je na Europskom prvenstvu 2010. u Austriji, bio izabran za najbolje lijevo krilo turnira. Najbolje lijevo krilo Europskog rukometnog prvenstva u Poljskoj 2016. godine bio je opet Štrlek, koji je tad zabio 39 golova, a imao je i fantastičnih 83 posto uspješnosti udarca na gol. Krajem prosinca 2016., na 23. rukometnoj večeri u Zagrebu, proglašen je najboljim hrvatskim rukometašem te godine.

Štrlek posljednjih sezona odlično igra u Kielceu, s kojim je potpisao i novi ugovor.Nerijetko puta je bio i najbolji strijelac svoje momčadi. Štrlek spada među šest igrača koji su zajedno u hrvatskoj reprezentaciji već pet godina. Manuel je četiri godine u braku s defektologinjom Inom Galić i u intervjuima rado ističe svoju romantičnu stranu. Lani je slaveći godišnjicu supruzi posvetio dirljivu poruku na Instagramu napisavši: “Ti si moje sve, danas i zauvijek. Sretna ti godišnjica”. Godišnjicu je supruzi čestitao točno u ponoć.

- Običaj nam je da uvijek čekamo ponoć da si čestitamo godišnjice i rođendane- ispričao je Manuel.

Štrlekovi su se vjenčali u crkvi Svetog Ivana Krstitelja na zagrebačkoj Novoj Vesi, a godinu i pol nakon svadbe supružnici su postali roditelji djevojčice Zoje. I Štrlek je praznovjeran pa je tako otkrio da prije utakmice nikad ne stavlja gel u kosu. Od glazbe sluša sve, ništa određeno, a u životu ga najviše ljute nepravda laž i poraz, dok ga vesele navijači, glazba i odmor. Omiljeno jelo su mu ćevapi. Štrlek nije samo vrhunski rukometaš i strijelac koji gotovo nikad ne promašuje. U 7. i 8. razredu osnovne škole išao je na natjecanja iz povijesti. Nakon što završi karijeru, želio bi biti trener ili sportski direktor.

Luka Stepančić

Datum i mjesto rođenja: 20. studenog 1990., Pula

Horoskopski znak: Škorpion

Klub za koji igra: Paris Saint-Germain

Pozicija: Desni vanjski

Broj dresa u reprezentaciji: 7

Visina: 203 cm

Težina: 105 kg

Bračni status: Oženjen, otac sina

Hobi: nogomet

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Labinjan Luka Stepančić, jedini je reprezentativac iz Istre. Stepančić je u reprezentaciju pozvan 2013. nakon ozlijede Denisa Buntića, koji igra na desnoj strani hrvatskog napada. Talentirani labinski rukometaš pozornost šire rukometne javnosti i izbornika privukao je igrama u Ligi prvaka gdje je zabio 36 pogodaka. Sa Zagrebovim golmanom Filipom Ivićem uvršten je u top 10 mladih igrača u Ligi prvaka. Za rukometni klub PPD Zagreb igrao je od 2007. do 2016. godine. Svjetsko prvenstvo u Španjolskoj 2013. njegovo je prvo veliko seniorsko natjecanje, a s juniorskom reprezentacijom je 2009. osvojio naslov svjetskog prvaka. Zanimljivo je da je Luka kao dječak najprije trenirao nogomet jer mu je otac Franko bivši nogometaš, no u 2. razredu osnovne škole bratić Toni Bronić, koji je trenirao rukomet, poveo sa sobom na trening te je Luka shvatio da mu rukomet više leži. Stepančić je na pripremama za Europsko rukometno prvenstvo rekao da je u jako dobroj formi, a i ozljede su iza njega. Zbog ozljede je propustio Europsko prvenstvo u Poljskoj.

Kad traju pripreme koncentriran si samo na treninge pa se o prvenstvu jako malo priča. I rijetko kad mi prije prvenstva pričamo o višim stvarima ili o nečemu što tek dolazi. Spremamo se za onu prvu stepenicu, a to je u ovom trenutku nama prva utakmica sa Srbijom - rekao je prije nekoliko dana Stepančić. U lipnju 2016. pred kumovima i matičarem vjenčao se s dugogodišnjom djevojkom, komunikologinjom Anom Jurković, a iste godine u rujnu im se rodio sin Jakov. Veliko vjenčanje za prijatelje i rodbinu organizirali su u Zagrebu u lipnju 2017., a nakon crkvenih zavjeta krstili su i sina. Na vjenčanju je pjevala Maja Šuput. Stepančić je i osobni izaslanik predsjednice Kolinde Grabar - Kitarović u projektu "Aktivna Hrvatska", kojim se educiraju građani o važnosti vježbanja.

- Kao profesionalan sportaš iz prve ruke znam koliko je tjelesna aktivnost važna prvenstveno za zdravlje – rekao je Stepančić.

Ivan Čupić

Datum i mjesto rođenja: 27. ožujka 1986., Metković

Horoskopski znak: Bik

Klub za koji igra: RK Vardar

Pozicija: desno krilo

Broj dresa u reprezentaciji: 27

Visina: 178 cm

Težina: 78

Bračni status: Oženjen, otac četvero djece

Nadimak: Čupko

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL Ivan Čupić (31) s hrvatskom je rukometnom reprezentacijom na europskim i svjetskim prvenstvima te olimpijadama osvojio tri srebrne i isto toliko brončanih medalja, pa mu u njegovoj kolekciji nedostaje samo zlato. Čupić je zbog nesreće u kojoj je ostao bez prsta morao propustiti Olimpijske igre u Pekingu 2008. godine. Naime, Čupić se na pripremama u Crikvenici poskliznuo po povratku u hotel, a pri padu se pridržao za žičanu ogradu. Zapeo mu je vjenčani prsten i izgubio je dio prstenjaka lijeve ruke. Dio prsta mu je amputiran, ali to mu sportsku karijeru nije ugrozilo. Čupić igra na poziciji desnog krila, a trenutačno je član makedonskog RK Vardar. Kao član hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u Norveškoj 2008. godine i Svjetskom u Hrvatskoj 2009. osvojio je srebrne medalje. Čupko je 2012. bio hrvatski rukometaš godine. Igrao je za Metković, Medveščak, Octavio Vigo,Gorenje i Rhein-Neckar Löwen. Hrvatski rukometaši na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. osvojili su broncu.

- Sretni smo. U biti, osobno sam sretan i nesretan. Evidentno smo zaslužili više, ali nismo bili pravi u polufinalu - rekao je tad Čupić. Otkrio je i što se sve događalo nakon poraza od Francuza:

"Bili smo na našem balkonu u Olimpijskom selu do 4 sata. Pričali smo, svađali se, rekli si sve i svašta. Eto, urodilo je plodom. Šteta samo što se nismo zakrvili tijekom utakmice s Francuzima" Čupić u reprezentaciji slovi za jednog od najpraznovjernijih igrača. Prije svake utakmice prvo obuje lijevu pa desnu tenisicu, a iz autobusa na putu za dvoranu prije utakmice obavezno nazove suprugu Neru. Čupići su roditelji četvero djece, Barbare (9), Ive (5), Nike (2), a lani u lipnju rodila im se i četvrta kći Mara.

Ivan Pešić

Datum i mjesto rođenja: 17. ožujka 1989., Rijeka

Horoskopski znak: Riba

Klub za koji igra: Meškov, Brest, Bjelorusija

Pozicija: golman

Broj dresa u reprezentaciji: 12

Visina: 194 cm

Težina: 110 kg

Bračni status: slobodan

Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL

Senjanin Ivan Pešić (28) rukometni je golman i bivši igrač riječkog Zameta, a 2008. godine otišao je u mađarski MKB Veszprém KC. Najteži trenutak u životu dogodio mu se godinu dana kasnije. Naime, u mađarskom gradu Balatonfüredu, huligani su ga teško ranili, rumunjskog rukometnog reprezentativca Mariana Cozmu su ubili, a teško su ranili i srpskog rukometnog reprezentativca Žarka Šešuma. Pešića su izboli nožem i u teškom su ga stanju prevezli u bolnicu. Vraćali su se iz noćnog kluba u kojem su slavili rođenje djeteta igrača Veszpréma, a napala ih je skupina od tridesetak huligana. Pešić je ostao bez bubrega.

- Nastradao sam ni kriv ni dužan, samo sam htio pomoći, kad sam se sagnuo dobio sam nož u leđa. Kad sam saznao da sam ostao bez bubrega prvo sam pomislio na našeg Killera (Ivana Klasnića). Zahvaljujem mu što mi je ponudio pomoć, ali ovdje se jako dobro brinu za mene. Znam da ću se brzo vratiti - rekao je tada Pešić. Pešić je godinama bio u vezi s Teom Vučković. Mladi par upoznao se u učeničkom domu u Rijeci dok je on tamo pohađao srednju elektrotehničku školu, a svoju ljubav nastavili su i nakon što se Ivan preselio u Mađarsku. Svakodnevno su se čuli telefonom, a ona mu je dolazila vikendima kad je igrao utakmice u Veszpremu. Zašto su prekinuli, nikad nije otkrio. Pešić je tajanstven što se tiče ljubavnog života, a lani je rekao da je slobodan. Igra za bjeloruski Meškov, a ondje je od 2013. Iz Veszprema je otišao vrlo brzo nakon nesreće, sljedeće tri godine proveo je u dresu Zagreba. Nakon sezone u Mariboru završio je u Bjelorusiji i ondje procvjetao kao golman. Rođen je u Rijeci, no njegov grad je Senj, u koji se uvijek rado vraća jer su mu tamo obitelj i prijatelji. Njegova rukometna priča počela je u Zametu, gdje su mu kao klinci predviđali veliku golmansku karijeru, a "mentor" mu je bio sedam godina stariji Ivan Stevanović. Na Europskom prvenstvu u Estoniji 2006. godine s rukometnom reprezentacijom do 18 godina osvojio je zlatnu medalju.

Luka Cindrić

Datum i mjesto rođenja: 5. srpnja 1993., Ogulin

Horoskopski znak: Rak

Klub za koji igra: RK Vardar

Pozicija: srednji vanjski

Broj dresa u reprezentaciji: 33

Visina: 182 cm

Težina: 90 kg

Bračni status: Slobodan

Hobi: nogomet

Nadimak: Klica

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Luka Cindrić (24) 2012. godine zaigrao je za rukometni Klub Karlovac u kojem je ostao dvije godine. Tada odlazi u makedonsko Skopje, a trenutačno igra za Vardar. Junak je skopskog Vardara, novog osvajača rukometne Lige prvaka. Njegova je sportska priča slična onoj Luke Modrića. Zbog visine i 'sitne' građe govorili su mu da neće uspjeti. Luka je kao dječak paralelno igrao rukomet i nogomet. I bio je vrlo uspješan. Čak ni Lukin otac, koji je rukometni trener, nije mogao zadržati sina da loptu napucava nogom. Bio je toliko dobar da je kao kadet 2007. dobio poziv iz Dinama.

Roditelji su bili protiv odlaska u Zagreb, imao sam 14 godina i mislili su da nisam dovoljno zreo. No, ja sam na kraju odlučio da ne idem- rekao je Cindrić. Nogometa se ipak nije odrekao, još je neko vrijeme trenirao u Karlovcu, čak je jedne godine sa svojom ekipom igrao četvrtfinale Kutije šibica. U Karlovcu je neko kraće vrijeme Cindrić radio i na parkingu. Njegov talent prepoznao je trener hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar koji ga je u siječnju 2014. iz Karlovca doveo k sebi u Skoplje, u momčad Metalurga.

Kod Cindrića me oduševilo samopouzdanje, dečko je jednostavno bio pun energije i, ono što je najvažnije, u njemu leži pobjednički duh. Kad nitko nije imao petlje, on ju je imao! To je što je nizak nije mu nedostatak, već prednost-hvali ga Červar. Još će sljedeću sezonu odigrati u momčadi Vardara, a zatim odlazi u poljski Kielce, kojeg vodi jedan od najboljih rukometaša svih vremena, Talant Dušebajev. Cindrićev nadimak je Klica i tako ga poznaju svi njegovi prijatelji. O ljubavi ne voli govoriti, a trenutačno je slobodan. Luka Cindrić nedavno je proglašen najboljim rukometašem Europe i od njega se puno očekuje na ovom EP-u.

Mirko Alilović

Datum i mjesto rođenja: 15. rujna 1985, Ljubuški, BiH

Horoskopski znak: Djevica

Klub za koji igra: KC Veszprém

Pozicija: golman

Broj dresa u reprezentaciji: 25

Visina: 200 cm

Težina: 110 kg

Foto: Petar Glebov/PIXSELL Bračni status: oženjen, otac dvoje djece

Golmansku je karijeru Mirko Alilović započeo u Izviđaču iz Ljubuškog, gdje je branio do 2006.godine, kad je otišao u španjolski klub Ademar León za koji je nastupao do 2010. Nakon toga Mirko odlazi u slovenski RK Celje, koji napušta 2011., kad prelazi u redove mađarskog Veszpréma. Lino Červar vratio ga je u hrvatsku reprezentaciju.

Lino je preuzeo kormilo, on je zadužen za stil igre i način igranja. Na nama je da se dobro spremimo, ne samo fizički nego i u glavama. Svi mi u klubovima radimo pod pritiskom, riječ je o velikom novcu, ali ovdje je u pitanju igranje za svoju državu, zemlju u kojoj se traži samo prvo mjesto. Mislim da će nam to biti dovoljan pritisak- rekao je Alilović uoči početka Europskom rukometnog prvenstva. Mirko je od 2011. godine u braku s bivšom manekenkom Ivom. Vjenčali su se u njegovom rodnom Ljubuškom.Vratar koji je s reprezentacijom na Svjetskom rukometnom prvenstvu u Španjolskoj osvojio brončanu medalju rekao je tada kako svoj uspjeh duguje i supruzi Ivi, koja ga je s majkom Marijom i njegovim roditeljima Ivanom i Dragicom često bodrila s tribina. Alilovići imaju sinove, Ivana i Matu. Upravo su šestogodišnji Ivan i četverogodišnji Mato, Mirka i suprugu Ivu inspirirali da pokrenu biblioteku Loptica i počnu izdavati knjige i vježbenice za djecu.

Uz tatu će naši sinovi naučiti da je život velika tekma u kojoj je možda važno pobijediti, ali se usput uči, igra i uživa u igranju. Već sad jako vole plivati, trčati i sve moguće igre s loptom- rekla je o njihovim sinovima, Iva Alilović.





Igor Vori

Datum i mjesto rođenja: 20.rujna 1980. Zagreb

Horoskopski znak: Djevica

Klub za koji igra: PPD Zagreb

Pozicija: pivot

Broj dresa u reprezentaciji: 9

Visina: 2013 cm

Težina: 107 kg

Bračni status: oženjen, otac dvoje djece

Foto: Žarko Bašić/PIXSELL Igor Vori je kao član hrvatske rukometne reprezentacije 2004. godine dobio državnu nagradu za šport "Franjo Bučar". Prije nešto više od osam godina Igor je dobio i nagradu za najboljeg hrvatskoga rukometaša. Iza njega su, između ostalog, olimpijsko i svjetsko zlato, dok je u Njemačkoj s HSV-om ostvario jedan od snova te osvojio Ligu prvaka. Osim na terenu, Igor je sretan i zadovoljan i na privatnom planu. Supruga Olja potpora mu je više od 17 godina. Većina se sportaša prije kraja karijere želi vratiti u matični klub, a tu si je želju nakon igranja za najbolje svjetske klubove ostvario i Vori, došavši u PPD Zagreb.

- Ja sam, hvala Bogu, imao tu priliku i privilegiju da se vratim u klub gdje sam počeo, koji mi je puno dao, kojem sam ja isto tako puno dao i nakon razgovora s familijom odlučili smo se na povratak i mislim da nisam pogriješio - rekao je Vori prije dvije godine. Kako su mnogi rukometaši praznovjerni, tako i Igor ima svoje ritualne prije utakmica.

- Prije je bio više praznovjeran, no kako postaje zreliji, malo ga je pustilo. Ajme, jedno vrijeme sam prije utakmice morala kuhati uvijek isti ručak: pohanu piletinu i torteline s gorgonzolom. Ne daj Bože to prominit’! Onda je navalio s bolonjezima, mora biti bolonjez i amen. Konačno je s tim praznovjernim ritualima malo smanjio doživljaje. Kad imaš dvoje male djece, dobro da ti je išta skuhano- objasnila je Olja, čije modne odabire mnogi hvale. Olja i Igor roditelji su kćeri Nike i sina Petra.

Stipe Mandalinić

Datum i mjesto rođenja: 9.rujna 1992., Split

Horoskopski znak: Djevica

Klub za koji igra: Füchse Berlin

Pozicija: lijevi vanjski

Broj dresa u reprezentaciji: 27

Visina: 196 cm

Težina: 90 kg

Bračni status: oženjen

Nadimak: Mali Lac

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Stipe Mandalinić karijeru je započeo u RK Split, 2010 je zaigrao za Karlovac, a od 2012. postao je član RK Zagreb, u kojem je igrao šest sezona. Krajem prošle godine potpisao je za njemačkog prvoligaša Füchse Berlin na tri i pol godine. Lani je bio i najbolji strijelac Lige prvaka s 44 pogotka. Za seniorsku rukometnu reprezentaciju nastupa od Svjetskog prvenstva u Španjolskoj 2013. godine kad su osvojili broncu. Suigrači ga zovu Mali Lac jer ih svojim stilom igre podsjeća na rukometnu legendu Blaženka Lackovića. Stalni je član hrvatske rukometne reprezentacije, a do sada se u karijeri okitio kadetskim europskim zlatom u Crnoj Gori 2010., te juniorskim svjetskim srebrom u Turskoj (najbolji lijevi vanjski i MVP turnira) 2012. godine.

U Berlinu, glavnom njemačkom gradu, gdje trenutačno igra, dočekala su ga čak trojica hrvatskih rukometaša, Jakov Gojun, Marko Kopljar i Drago Vuković. Lani se Mandalinić vjenčao s djevojkom Mateom Zelić, a zavjete su izmijenili i u crkvi sv. Ante na Humcu pokraj Ljubuškog, rodnoj župi mladenke. Mandalinić kao i svi hrvatski rukometaši jedva čekaju početak prvenstva, a hrvatskim Kaubojima držimo palčeve da ostvare što bolji plasman na Europskom rukometnom prvenstvu, gdje će imati neizmjernu podršku domaćih navijača.

Sadržaj omogućio: HEP, ponosni sponzor rukometne reprezentacije