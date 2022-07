Osvojila je rekordan broj zlatnih medalja i imat će to priliku učiniti i po 10 put

Rekorderka po broju osvojenih medalja Amerikanka Allyson Felix (36) po deseti puta je nominirana za svjetsko prvenstvo u atletici. Sa 18 medalja najuspješnija atletičarka u povijesti svjetskih prvenstava će na predstojećem SP za reprezentaciju SAD nastupiti u štafeti 4x400 metara.

Felix se je nadala da će trčati na 400 metara u pojedinačnoj konkurenciji, ali šesto mjesto kvalifikacijama na prošlomjesečnom državnom prvenstvu nije bilo dovoljno za nastup u pojedinačnoj konkurenciji

Allyson Felix (USA) of USA celebrates as team USA win the gold. This win is Felix's sixth gold in track and field.

Ona je tijekom karijere osvojila sedam zlatnih olimpijskih medalja te 13 zlata na svjetskim prvenstvima.

Svjetsko atletsko prvenstvu u američkom Eugenu na rasporedu je od 15. do 24. srpnja.