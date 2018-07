Osvajamo nakon produžetaka, na "penale"!

Sjetite se što sam rekao kad smo prošli skupinu na ovom Svjetskom prvenstvu - ako prođemo Dansku, bit ćemo svjetski prvaci. I bit će tako. Imamo sve, kvalitetu momčadi, duh, energiju; sve nam se posložilo, sve je išlo kako treba i kad te tako hoće, onda moraš biti prvak.

Ne znam hoće li se svi složiti sa mnom, ali Danska nam je bila najteži suparnik, takve utakmice nije lako igrati. Kad smo osigurali prolazak skupine, kalkulirali smo protiv Islanda pa se odmah pojavi sumnja je li trebalo tako. I onda ideš na Dansku, više nema bodova, nego ako ti je loš dan, ispadaš. To bi izgledalo kao da nisi ni prošao skupinu, kao da nisi napravio ništa. Možda će zvučati zločesto, ali nama je išlo na ruku to što je Rusija izbacila Španjolsku, a onda smo protiv Rusa, a pogotovo protiv Engleza odigrali odlične utakmice.

Nama je bilo lakše nego Englezima, našim igračima nitko ne bi ništa loše rekao da su ispali, a Englezi su bili pod pritiskom da nas moraju proći. Mi smo Engleskoj bili prvi ozbiljan suparnik na SP-u, a sad se uloge mijenjaju, sad je Francuska naš najozbiljniji suparnik. Mi smo opasni i jaki, a Englezi se s time nisu znali nositi. Sada mi moramo biti pametni protiv Francuske, svjesni da dosad ovakvog protivnika nismo imali, da je jak kao i mi, možda čak i bolji.

No činjenica je da je pritisak na Francuskoj, a mi i u tu utakmicu ulazimo s nevjerojatnom mentalnom snagom, nošeni euforijom i baš ta mentalna snaga meni je čudesna. Spominje se mogući umor naših igrača. Istina, igrali su tri utakmice s produžecima, ali naši su momci pametni, znaju rasporediti snagu i utakmice takvog ritma igraju gotovo svakog tjedna. Znate, trka ide iz glave. Izgledalo je da prvih 20 minuta protiv Engleske nismo trčali, pali smo jer smo primili rani gol i to je utjecalo na našu igru sve dok se nismo mentalno oporavili. Ne bojim se za danas, ovo su utakmice koje jednom igraš, na ovakvim utakmica nema umora, boli, ovdje se daje i ono što nisi ni znao da imaš. Prognoza? Bit će 1:1 nakon 90 minuta. Osvojit ćemo naslov prvaka onako kako smo i došli do finala, igrat ćemo produžetke i pobijediti na jedanaesterce. Jednostavno Bog tako hoće i tako će biti, vidjet ćete. (Igor Pamić)

