Ostaje nada u osvajanje Kupa, pitanje je s Tamšeom ili bez njega

Rukometaši Nexea iz Našica upali su u rezultatsku krizu. U posljednje tri utakmice Paket24 Premijer lige jedva su pobijedili Varaždin u gostima (domaćin je imao napad za izjednačenje, op. a.), uvjerljivo su kod kuće izgubili od PPD Zagreba (s deset razlike, op. a.), a onda je stigao i potpuno neočekivani poraz od Sesveta (31:35). Novim porazom šanse za osvajanje naslova prvaka Hrvatske postale jako tanke. Jer, da bi došli u situaciju da se nadmeću za naslov, “plinari” bi trebali danas izgubiti kod kuće od Varaždina. Za početak.

– Moram istaknuti da smo bili pod velikim pritiskom kako utakmicu protiv Sesveta moramo dobiti. S druge strane, gosti su došli potpuno rasterećeni. Sesvećani su lijepo igrali i zasluženo su pobijedili. Puno smo toga promašili, puno smo napravili pogrešaka. Uz sve to uspjeli smo iz minus tri doći do plus pet. U tom trenutku htio sam malo odmoriti glavne igrače, uvesti dečke koji manje igraju. To se kasnije pokazalo velikom pogreškom – rekao je Branko Tamše, trener Nexea.

U drugom poluvremenu primili ste dvadeset pogodaka?

– Da, nevjerojatno. Obrana kao da nije postojala. Sesvećanima je baš sve ulazilo u mrežu. Nemam što drugo reći nego da smo podbacili kao momčad – kaže Tamše koji je djelovao mirno u trenucima kada je njegova momčad gubila. To nije njegov stil, kada je sjedio na klupi Celja, kasnije PPD Zagreb, bio je jako aktivan uz klupu. Uvijek je galamio, prigovarao igračima, sucima, delegatima...

– Ne znam što je trenutačno u glavama mojih igrača. I ja svaki dan “razbijam” glavu pitajući se gdje je problem. Sad više nema dalje. Do kraja lige moramo izvući najbolje iz sebe. U 18 dana imamo još jako puno utakmica. Imamo kvalitetu, samo je trenutačno ne pokazujemo na parketu – zaključio je Tamše.

Kad je već prvenstvo izmaklo iz ruku, Našičanima ostaje još da pokušaju osvojiti kup Hrvatske. Završnica je krajem lipnja u Poreču. Sad, hoće li Tamše preživjeti ova dva poraza zaredom, vidjet ćemo idućih dana. Josip Ergović, predsjednik kluba, morat će dobro procijeniti – mijenjati ili ne trenera na kraju sezone.