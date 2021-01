Osijek zabio tri gola Lokomotivi i preuzeo vrh HNL-a

U prvom susretu 17. kola Prve HNL Osjijek je u Kranjčevićevoj ulici pobijedio Lokomotivu sa 3-0 i barem privremeno preuzeo vodstvo na ljestvici.

Bila je to premijera Jerka Leke na klupi Lokomotive nakon što je Goran Tomić ove zime napustio Kajzericu i preselio u Kinu. I neće je pamtiti po dobrome.

Gosti su uvjerljivo slavili, a golove za Osijek zabili su Ramon Mierez (18, 35-11m) i Damjan Bohar (58), a Lokomotiva je od 48. minute igrala s igračem manje nakon što je isključen Grk Kyriakos Papadopoulos.

Osijek je poveo u 17. minuti golom argentinskog napadača Miereza. Iz kornera je ubacio Bočkaj, vratar Santini je loše procijenio let lopte i ostao je "kratak". To je iskoristio prisebni Mierez i glavom sa pet, šest metara bez problema pogodio praznu mrežu.

U 35. minuti je bilo 2-0, a pogodak je ponovo zabio Mierez i to iz kaznenog udarca. Santini je krenuo u lijevu, a lopta je otišla u u njegovu desnu stranu za 2-0. Jedanaesterac je skrivio Cokaj koji je u skoku držao Osijekovog igrača, a sudac Ivan Bebek je dosudio prekršaj nakon "asistencije" VAR-a.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješene su u 48. minuti kada je Grk Kyriakos Papadopoulos zaradio drugi žuti, a "lokosi" ostali s igračem manje.

Osijek je to iskoristio i do kraja susreta zabio još jedan gol. Za 3-0 je zabio Bohar u 58. minuti, nakon što je Bočkaj sa 15 metara odlično pucao i pogodio desnu vratnicu. Lopta se odbila do Bohara koji je bez ikakvih poteškoća matirao Santinija. Činilo se kako je Bohar bio u zaleđu, no VAR je ponovo bio sretan za goste.

U 86. minuti gosti su zabili i četvrti pogodak, no Ercegov gol je poništen nakon što je VAR provjerom utvrđeno Mierezovo zaleđe.

Večeras se još sastaju Šibenik - Hajduk, u subotu će snage odmjeriti Varaždin - Rijeka, te Gorica - Dinamo, a kolo u nedjelju zatvaraju Istra 1961 - Slaven Belupo.

Osijek je današnjom pobjedom preuzeo vodstvo na ljestvici sa 36 bodova, tri više od Dinama koji ima i dvije utakmice manje.

Gorica je treća sa 30 bodova, a zatim slijede Rijeka (23), Hajduk (17).....

Lokomotiva je ostala na osmoj poziciji sa 12 bodova, dva više od "fenjeraša" Istre 1961.

REZULTATI - 17. kolo: Lokomotiva - Osijek 0-3 (Mierez 18, 35-11m, Bohar 58) Šibenik - Hajduk (18:05) U subotu: Varaždin - Rijeka (15 sati) Gorica - Dinamo (17 sati) U nedjelju: Istra 1961 - Slaven Belupo (17 sati) TABLICA: 1. Osijek 17 11 3 3 27-15 36 2. Dinamo 15 10 3 2 40-16 33 3. Gorica 15 9 3 3 33-20 30 4. Rijeka 12 7 2 3 16-13 23 5. Hajduk 14 5 2 7 20-21 17 6. Slaven Belupo 15 4 5 6 19-21 17 7. Šibenik 14 4 1 9 13-21 13 8. Lokomotiva 15 2 6 7 13-25 12 9. Varaždin 16 3 3 10 15-29 12 10. Istra 1961 13 2 4 7 9-24 10