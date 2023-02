Osijek kiksao protiv Istre, Erceg zabio za pobjedu

Nogometaši Istre 1961 probili su se na četvrto mjesto ljestvice HNL-a 1-0 (0-0) domaćom pobjedom protiv Osijeka u susretu 22. kola Gol vrijedan tri boda postigao je Ante Erceg u 57. minuti.

Nakon što je prvo poluvrijeme proteklo u nezanimljivoj igri, početak nastavka obilovao je zanimljivostima, no u glavnoj ulozi nažalost našla se sudačka postava. Sve je krenulo u 47. miniti kada je Mlinar zatresao mrežu Osječana preciznim prizemnim udarcem s vrha kaznenog prostora, no pregledavanjem snimke ustanovljeno je kako je Erceg, koji je u toj situaciji bio asistent, bio u minimalnom zaleđu. U pregledavanju te situacije izgubljene su barem dvije minute, a niti 10 minuta kasnije ponovno se tresla mreža gostiju i ponovno je ta situacija bila podložna pregledavanju snimke.

Erceg je u 57. minuti nadskočio Čeberka u borbi za loptu, ona je stigla do Boultama koji je ušao u kazneni prostor i potom vratio loptu do Ercega koji je razveselio domaće navijače. No, tada se opet uključio VAR koji je nekoliko minuta provjeravao duel Ercega i Čeberka da bi ipak prosudio kako nije bilo prekršaja domaćeg napadača pa je pogodak priznat.

I tek što se utakmica nastavila uslijedio je najduži prekid zbog pregledavanja snimke. Erceg je u 62. minuti ušao u kazneni prostor Osijeka, na njega je startao Žaper, napadač domaćih ostao je na travnjaku, a glavni sudac Čuljak pokazao mu je žuti karton zbog simuliranja. Naravno, VAR sudac Čulina morao je provjeriti i tu situaciju te je nakon gotovo sedam minuta provjeravanja pozvao Čuljka da ju i on na monitoru ponovno provjeri, a Čuljak je i nakon toga ostao pri svojoj odluci.

Dok je trajao taj sudački igrokaz, igrači su se potpuno ohladili, a stanka je, čini se, najlošije utjecala na napadača Osijeka, bivšeg igrača Istre Ramona Miereza. On je u 79. minuti udario nogom u butinu Ercega te mu je Čuljak pokazao izravni crveni karton.

Iako je u završnici imao igrača manje, Osijek je tek tada stvorio svoje dvije najbolje prilike, no Majkić je u oba navrata odlično reagirao i zadržao tri boa za svoju momčad.

Četvrta Istra 1961 sada ima 30 bodova, pet manje od trećeg Osijeka, a jedan više od petog Slavena Belupa.

Na vrhu je Dinamo sa 49 bodova, osam manje uz utakmicu više ima drugi Hajduk.