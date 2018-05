Osijek dobiva najmoderniju dvoranu, takve nema u Europi

I dok osječki gimnastički radnici primaju pohvale sa svih strana za sjajnu organizaciju 10. Svjetskog kupa u sportskoj gimnastici, u tišini se sprema otvaranje potpuno nove gimnastičke dvorane u gradu na Dravi.

Seligman se veseli dvorani

– Naime, krajem lipnja trebalo bi svečano biti otvorena dvorana koja se nalazi na mjestu starog Sokolskog doma. Bio sam neki dan tamo i imao sam što vidjeti. To će biti najbolja gimnastička dvorana u Europi koja vrijedi 350.000 eura. U dvorani se nalaze najnovije gimnastičke sprave, suvremeno opremljena teretana, wellness. Po površini je čak veća od dvorane Atom u Nedelišću – istaknuo je Ratko Jovanović, trener kluba ZTDH Sokol.

Novoj dvorani posebno se raduje Robert Seligman, najiskusniji osječki gimnastičar.

– U tako dobrim uvjetima sigurno ću trenirati barem još tri, četiri godine – istaknuo je 32-godišnji Robert.

Najzaslužniji je za izgradnju ove moderne gimnastičke dvorane poduzetnik Marko Pipunić, vlasnik gotovo cijelog bivšeg Industrijsko-poljoprivrednog kombinata Osijek, PPK Valpovo, PPK Orahovica, sedam velikih silosa i mlinova, osječke šećerane, a 2013. postao je vlasnik i Tvornice ulja Čepin. Najveći je proizvođač svinja u državi, izgradio je novi proizvodni pogon u Vuki na kojoj godišnje proizvede 70 milijuna jaja. Njegova tvrtka Žito sponzor je gimnastičkog, atletskog i plivačkog kluba u Osijeku.

Možnik: Možda je kraj

– Dobro je da postoje ljudi koji vole sport i koji ulažu u vrhunski sport. Jedna od njih je svakako Pipunić, koji je ušao u gimnastiku jer je dobar prijatelj s Borisom Čulinom, trenerom GD Osijek-Žito – istaknuo je Jovanović.

Još samo da nakon Nedelišća i Osijeka i Zagreb dobije gimnastičku dvoranu!

– Svi se nadamo da će to biti jako brzo. Ako se sve zacrtano ostvari, gimnastički centar Lučko mogao bi postati također jedna od boljih u Europi. Sprave će isto biti nove, tamo već postoji teretana i svi popratni sadržaji, a za razliku od Nedelišća i Osijeka, dvorana u Zagrebu imat će dodatni podij za ritmičko-sportsku gimnastiku – istaknuo je Jovanović.

Mario Možnik vjerojatno kao vježbač neće dočekati da trenira u novoj zagrebačkoj gimnastičkoj dvorani.

– Razmišljam da objavim kraj karijere. Nisam još sto posto, ali sam jako, jako blizu tome. Nije da sam ozlijeđen, ali me prilično bole neki dijelovi tijela. Bolje je da na vrijeme stanem nego da doživim neku težu ozljedu. Znam samo da u gimnastici neću ostati kako trener jer me to trenutačno ne zanima. Možda neki drugi put, možda u neko drugo vrijeme budem trener – rekao je Možnik, bivši europski prvak na preči.