Nadal kritizira Đokovića: Svijet dovoljno pati. Da je htio, igrao bi u Australiji bez problema

Rafael Nadal ima razumijevanja za odluku australskih vlasti u slučaju Novaka Đokovića, što je odlučio javno iskazati, bez obzira na respekt koji gaji prema rivalu.

- Normalno da su ljudi ovdje (Australija, op.a.) vrlo frustrirani s ovim slučajem, prošli su puno teških mjera, prolaze ih i dalje. Mnogi se nisu mogli vratiti kućama - kazao je Nadal, prenosi The Age.

Za Srbina, kao i sve druge ljude diljem svijeta zato ima jednu poruku:

- Jedina stvar koja mi je potpuno jasna jest da ako se cijepite, možete igrati na Australian Openu i bilo gdje, možete putovati bilo gdje. Prema mom mišljenju, svijet dovoljno pati da se ne bi još uz to poštovala pravila. Prošao sam kroz to, imao sam koronavirus, dvaput sam cijepljen. Tko to učini, nema problema.

Što se tiče Đokovića, Španjolac je jasno izrazio mišljenje:

- Da je htio, igrao bi u Australiji bez problema... Donio je odluke, svi su slobodni donijeti ih, ali postoje i posljedice. Naravno da mi ovo nije drago, žao mi ga je, ali, istovremeno, znao je koji su uvjeti mjesecima unaprijed.

Još je naglasio i da previše ljudi umire te da je cijepljenje jedini način da se pandemija zaustavi jednom zauvijek.

Također, Španjolac je u centru pažnje jer bi u deportacije Novaka Đokovića bio ponajveći favorit za osvajanje Australian Opena, turnira koji je pokorio samo jednom, 2009. I time bi stigao do 21. Grand Slam titule, a toliko ih nitko u muškoj konkurenciji nikad nije osvojio.

Naravno, nekako ostaje loš okus osvojiti turnir bez najjačih konkurenata, no Đoković je imao takvih prilika podosta posljednjih godina, zahvaljujući brojnim ozljedama upravo Nadala, ali i Rogera Federera, Andyja Murrayja, Stana Wawrinke...