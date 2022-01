FOTO Građani stigli ispred hotela u kojem je zatvoren Đoković: "Oslobodite Novaxa!"

Novak Đoković premješten je u hotel za imigrante u Melbourneu i tamo će čekati odluku o deportaciji, koja neće stići prije ponedjeljka 10. siječnja, a podršku su mu došli pružiti deseci pristaša, većinom porijeklom iz Srbije.

Australske vlasti u hotelu Park s četiri zvjezdice drže imigrante koji su pokušali ilegalno ući u zemlju. Ili su pokušali uću bez da posjeduju valjane papire.

Foto: Reuters

Stanovnici Melbournea odlučili su mu ispred hotela pružiti podršku, a prema simbolima, čini se da je većina njih porijeklom iz Srbije. Ali, "ojačani" su prosvjednicima koji se općenito bune protiv načina na koji australske vlasti postupaju u ovakvim slučajevima.

Mogle su se pritom vidjeti i zanimljive poruke, od kojih se ističe jedna starije gospođe:

- Oslobodite Novaxa (eng. Free Novax)!

A protestor holds signs outside the Park Hotel, where Serbian tennis player Novak Djokovic is believed to be held, in Melbourne, Australia January 6, 2022.

Organizatori Australian Opena moraju znati najkasnije do utorka 11. siječnja može li Novak nastupiti na turniru jer je to krajnji rok kad mu moraju pronaći zamjenu.