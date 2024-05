On je - novi Mandžukić! Hajduku nije bio dobar, a mogao bi vrijediti 10 milijuna eura

– Ne, hvala – možda uz lagan osmijeh rekao je sportski direktor Osijeka José Boto na ponude koje su došle za Antona Matkovića (18). Svjestan je on da u svom klubu ima dragulj kojemu realna cijena nije sedam milijuna eura, koliko je ovih dana navodno nudio neimenovani engleski klub.

Prema Transfermarktu procjenjuje se na 400 tisuća eura, ali u klubu su svjesni da njegova vrijednost može biti i 10 milijuna eura.

Bilo kako bilo, činjenica je da mnogo skauta prati Matkovića. Činjenica je i da će taj dečko imati sjajnu budućnost i da će ona vrlo vjerojatno biti izvan Osijeka, a vjerojatno i izvan Hrvatske. Zašto? E, pa ovaj tinejdžer iz Slavonskog Broda slovi za jednog od najvećih talenata hrvatskog nogometa. Novi Mandžukić, kako mu mnogi tepaju već neko vrijeme, zaokupio je pažnju Europe.

Štoviše, toliko je dobar da ga gura i Joško Gvardiol koji je prošle godine na pitanje o tome tko je mladi igrač iz Hrvatske kojemu predviđa veliku budućnost jednostavno rekao:

– Ima jedan. Anton Matković, sedamnaest mu je godina i vjerujem da će biti veliki igrač jednog dana.

U međuvremenu je Anton proslavio 18. rođendan i, otkad ga je svijetu predstavio Gvardiol, još se više trudi.

Igrač je to koji je ove sezone u HNL-u zabijao i Dinamu i Hajduku i Rijeci, ali i Lokomotivi u borbi za Europu. Mr. Derby ima osjećaj za velike utakmice, a tako i Boto ima osjećaj da će i ponuda biti mnogo veća od sedam milijuna eura...

Pomoći će tu i činjenica da je o njemu pisao i najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano, koji je prije pola godine objavio:

– Raste zanimanje za talentiranog hrvatskog igrača Antona Matkovića, napadača NK Osijek. Privlači važne klubove Europe... Prati ga Everton, zainteresirani su RB Salzburg i Sassuolo. Nije vrijeme za odluke, ali svakako je vrijeme za praćenje ovog igrača.

🇭🇷 Interest growing in 17 year old Croatian talent Anton Matkovic. NK Osijek striker, attracting important clubs from Europe - understand Everton are monitoring him.



Also RB Salzburg and Sassuolo are interested, no time for decision yet but one to watch for sure. pic.twitter.com/Za5VsCXc7b