Olmo zabio dva gola u pobjedi mlade Furije te otkrio planove za budućnost

Dinamov nogometaš Dani Olmo, koji je u utorak zabio oba pogotka u pobjedi mlade reprezentacije Španjolske od 2-0 nad Crnom Gorom, rekao je nakon utakmice kako mu je dobro u zagrebačkom klubu.

- Dobro mi je ondje, igrat ćemo Ligu prvaka, a ono što treba biti bit će - izjavio je novinarima u gradu Castellonu gdje je 21-godišnji ofenzivni igrač zatresao mrežu u 3. i 8. minuti.

- Moglo je biti i više golova, imali smo puno prilika no zadovoljan sam pozitivnim radom čitave ekipe. Bili smo kao jedan. Ja sam mogao zabiti i treći gol, ali zadovoljan sam što sam pomogao ekipi - rekao je Olmo.

Prvi gol je zabio iz udarca sa sredine ruba kaznenog prostora nakon čega je lopta završila u gornjem lijevom kutu. Pet minuta poslije mu je branič Crne Gore, u pokušaju dodavanja vrataru, greškom dodao loptu koju je zatim s lijeve strane uputio kroz vratareve noge u mrežu.

Španjolska je prije četiri dana pobijedila u gostima i Kazahstan s 1-0, također pogotkom Olma, pa nakon dva kola ima maksimalnih šest bodova u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

- Bile su to dvije najbolje reprezentacije iz naše skupine no zahvaljujući ekipnom radu ostvarili smo dobar rezultat - naglasio je. U skupini su još Sjeverna Makedonija i Izrael.

Olmo je u posljednje dvije utakmice bio kapetan reprezentacije.

- Zahvalan sam izborniku Luisu (de la Fuente) što me postavio za kapetana ove generacije. To je velika odgovornost, poruka da svi moramo ići kao jedan, baš kao što je bilo u prijašnjoj generaciji. To je ključ - rekao je.

- Sebe vidim kao jednoga igrača iz ove momčadi, veslam u istom pravcu kao i ostali", dodao je.

Španjolska je u lipnju osvojila Europsko prvenstvo, a nakon ljeta su iz te momčadi u udarnoj postavi ostali samo Olmo i Betisov vratar Dani Martín. Stariji igrači su otišli a došli mlađi.

- Tek smo se svi međusobno upoznali, a s vremenom ćemo se još bolje upoznati te postići i veće rezultate. Doprinosom svih bit ćemo sve bolji - rekao je Olmo.

Dani Olmo bio je strijelac u posljednje četiri utakmice zaredom. Zabio je Crnoj Gori, Kazahstanu, Njemačkoj u finalu Eura te Francuskoj u polufinalu. U zadnjih šest susreta zabio je šest golova.

- Nadam se da ću jednom zaigrati i za A reprezentaciju, no uvijek ću biti zahvalan kada me se pozove u mladu reprezentaciju do 21 godine - istaknuo je. Olmo se u kolovozu našao na širem popisu od 68 igrača A reprezentacije Španjolske no nije uspio ući na konačan spisak od njih 23.

Za mladu reprezentaciju debitirao je u listopadu 2018. godine, a od tada je u 12 utakmica zabio 6 golova.

Za Dinamo je pak ove sezone u 6 utakmica zabio 4 gola, a četiri je puta asistirao. Premda je tijekom ljeta rekao da želi napustiti plave kako bi "napravio korak naprijed" u karijeri u nekom većem europskom klubu, ostao je u Maksimiru i nakon što se tržište zatvorilo.

Ovaj mjesec prvi put će zaigrati u Ligi prvaka jer je s Dinamom izborio ulazak u skupinu gdje su još i Atalanta, Manchester City i Šahtar. Priliku za debi u tom natjecanju imat će 18. rujna u Zagrebu.

Ugovor s Dinamom istječe mu u ljeto 2021. godine, a klub mu je prošli mjesec ponudio produženje do ljeta 2024. godine uz veću plaću.

