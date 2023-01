Old Firm završio bez pobjednika, Juranovićev Celtic zadržao veliku prednost na vrhu

U jednom od najvećih gradskih nogometnih derbija na svijetu, škotski velikani Rangers i Celtic su odigrali 2-2, nakon čega je Celtic zadržao devet bodova prednosti pred najvećim rivalom. Bio je to čak 432. "Old Firm", pri čemu 102. koji je završio bez pobjednika. Ranger je uspješniji, ima 168 pobjeda, dok je Celtic slavio 162 puta.

Celtic je poveo već u petoj minuti golom japanskog napadača Daizena Maede koji je "ukrao" loptu, sjurio se prema golu i svladao Allana McGregora.

Maedu su navijači hrvatske reprezentacije mogli upamtiti na Svjetskom prvenstvu u Katru kada je zabio vatrenima gol u susretu osmine finala. Srećom, hrvatska vrsta je potom izjednačila i nakon lutrije kaznenih udaraca izbacila Japan.

Rangers je okrenuo rezultat preko Ryana Kenta koji je sjajno pogodio u 47. minuti i Jamesa Taverniera iz kaznenog udarca u 53. minuti. No, u 88. minuti Celtic je izjednačio, a zabio je još jedan Japanac, Kyogo Furuhashi.

Foto: Lee Smith/REUTERS Soccer Football - Scottish Premiership - Rangers vs Celtic - Ibrox, Glasgow, Scotland, Britain - January 2, 2023 Celtic's Kyogo Furuhashi scores their second goal Action Images via Reuters/Lee Smith Photo: Lee Smith/REUTERS

Za Rangers je cijeli susret odigrao Borna Barišić, dok Antonio Čolak nije ulazio u igru. S druge strane Josip Juranović je ušao u igru u 21. minuti umjesto ozlijeđenog Grega Taylora.

Nakon 20 odigranih kola Celtic vodi na ljestvici sa 55 bodova, Rangers je drugi sa 46 bodova, dok je treći Hearts sa 28 bodova i dva susreta manje.