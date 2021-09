'Odlazak u Srbiju Markov je izbor, ali nije da ga mi u Hrvatskoj nismo željeli'

Naš uvaženi vaterpolski stručnjak i bivši izbornik Neven Kovačević prava je osoba za razjašnjenje "slučaja Radulović". Do lani je bio koordinator HVS-a za sve mlađe selekcije, pa je kao takav bio upoznat sa situacijom oko mladog riječkog vaterpolista koji se odlučio igrati za Srbiju. Njegov izbor, no problem je nastao zbog tvrdnje Marka Radulovića da ga iz Hrvatske nitko nije zvao i da se zbog toga odlučio za promjenu sportskog državljanstva.

Spominju se i neki ekscesi zbog kojih je Radulović (najprije) otišao iz Primorja u Vojvodinu. Što Kovačević zna o tome?

- Bilo je više tih incidenata u njegovoj režiji, jednom je bio nepristojan prema sucu Brali, drugi put je bacao stolce uoči utakmice sa Solarisom. Hinić najbolje zna što se dogodilo (ali ne želi pričati o tome - op. a.). Zbog tog je incidenta propustio Europsko prvenstvo za igrače do 17 godina 2017. na Malti, izbornik je bio Damir Vincek (osvojeno je sedmo mjesto - op. a.).

To je bila odgojna mjera prema njemu, ali nije istina da ga poslije nismo zvali. Pa, on je još u kolovozu 2018. bio u sastavu hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu za igrače do 18 godina u mađarskom Szombathelyju kad je izbornik bio Zoran Bajić (Hrvatska je osvojila šesto mjesto - op. a.). Prešli smo preko njegovih ispada i činilo se da je sve u redu - kaže Kovačević koji je s hrvatskim juniorima osvojio svjetski naslov 1997. u Havani.

Foto: LM/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL Marko Radulovic (VK Radnicki) goal during VK Radnicki vs OSC Potsdam, LEN Euro Cup waterpolo match in savona, Italy, December 05 2020 /IPA/PIXSELLPhoto: IPA/PIXSELL

Radulović je u listopadu 2018. prešao u Vojvodinu, što još ništa nije mijenjalo kad je u pitanju njegov reprezentativni status. Barem je tako izgledalo s hrvatske strane...

- U lipnju 2019. godine zvali smo ga da bi s reprezentacijom nastupio na SP-u za igrače do 20 godina u Kuvajtu, izbornik je bio Joško Kreković. Poslali smo poziv na klub Vojvodinu gdje su nam rekli da on više nije njihov član, da je prešao u Radnički, ali da će mu prenijeti poziv. Nije nam se javio, ali smo mi za svaki slučaj zvali i njegovu majku, učinili su to Kreković i Leo Krstičević iz Ureda HVS-a. Ona nam se zahvalila na pozivu, ali i rekla da je njezin sin odlučio igrati za Srbiju - otkriva Kovačević, zaključivši:

- Momku želim svu sreću ovog svijeta, ali odlazak pod srpsku zastavu njegov je izbor, nije da ga mi u Hrvatskoj nismo željeli. Dapače, ja sam, jer sam procijenio da je veliki potencijal, zamolio izbornika naše seniorske reprezentacije Ivicu Tucka da porazgovara s njim, što je ovaj i napravio i poručio mu da Hrvatska računa na njega.

Kovačević više nije koordinator HVS-a za mlađe selekcije, ali je i dalje itekako prisutan u hrvatskom vaterpolu.

- I dalje vodim kampove za mlade, na čelu sam Udruge trenera, ima prostora za moj angažman i ja se ne štedim - kaže.

I bez obzira na posljednje neuspjehe hrvatskih reprezentacija - ove godine četiri natjecanja i niti jedna medalja - ostaje optimist kad je u pitanju perspektiva našeg najtrofejnijeg sporta.

- Ne brinem za budućnost hrvatskog vaterpola, bili smo na početku uspješniji od Srba, a sad su oni sastavili jednu uistinu vrhunsku generaciju i osvojili su sve. Svaka čast, no tko kaže da se stvari neće okrenuti i da mi ponovno nećemo biti bolji. No, moramo više raditi, moramo se češće okupljati u kampovima i izboriti se za bolje financije da to možemo pratiti - naglasio je Kovačević (64), od utorka sretni djed, kćerka mu je podarila unuka.