Odbojkaši zlatni na Mediteranskim igrama: 'Odlična smo klapa, a i na parketu je sve odlično klapalo'

Od četiri ekipna sporta na Mediteranskim igrama u Oranu u kojima je nastupila Hrvatska dva su osvojila medalju. Odbojkaši su osvojili zlato, a rukometašice imaju srebro. Odbojkašice su prije četiri godine bile zlatne u Španjolskoj, sada je to uspjelo odbojkašima koji su igrali bez svog ponajboljeg igrača – Lea Andrića. Zlato su u Oranu osvojili Bernard Bakonji, Petar Višić, Ivan Mihalj, Kruno Nikačević, Stipe Perić, Petar Đirlić, Tomislav Mitrašinović, Hrvoje Pervan, Marko Sedlaček, Filip Šestan, Tino Hanžić i Ivan Zeljković.

Kod nas nema zvijezda

– Odlična smo klapa, i sve je na pravi način klapalo i na terenu – rekao je Petar Višić, jutro nakon gotovo pa neprospavane noći.

Petar je odigrao vrhunsku rolu, no on je samo potvrda teze da ova reprezentacija ima vrlo široku bazu, neki kažu i klupu, i da svatko svakoga može zamijeniti a da se to ne osjeti na rezultatu. Jer, ne zaboravimo, prvi organizator igre u zlatnoj skupini Europske lige, gdje su naši reprezentativci nedavno osvojili broncu, bio je njegov donedavni klupski suigrač iz Mladosti Bernard Bakonji. Koji se ozlijedio pa je ondje gdje je on stao nastavio Petar.

– Uživam s ovom momčadi, mladi su, ali se razlika u godina ne osjeti, oni prihvaćaju mene, ja njih, i super se slažemo. A zasluga najviše ide izborniku Enardu, napravio je super atmosferu u momčadi u kojoj nema zvijezda, nitko nije zaštićen, i svatko je cijenjen na isti način, bez ikakvih popusta, bez obzira na to imao 19 ili 31 godinu. To mi jako sviđa, a vjerujte da znam o čemu govorim jer sam od svoje 17. godine u reprezentaciji. Izbornik nas uvažava i shvaća, zna da ovo nije klub već reprezentacija, i funkcioniramo na sjajan način – rekao je Ivan Mihalj.

Na dobrom smo putu

Ova medalja, druga nakon nekoliko tjedana, velik je zalog i za nastavak reprezentativne sezone, jer već u kolovozu kreću kvalifikacije za Europsko prvenstvo.

– Mislim da će nam Grčka tu biti možda i najteži suparnik, pored Norveške i Cipra. Sada ćemo dobiti nekoliko dana odmora, a onda još jače krećemo s treninzima za te kvalifikacije jer vidimo da imamo potencijala, i nikoga se ne bojimo. Imamo kvalitetnu zamjenu na svakoj poziciji, jedino smo mi srednjaci u problemu, samo smo trojica, Nikačević, Perić i ja, i dobro bi nam došao barem još četvrti igrač – zaključio je Mihalj.

Ante Baković, predsjednik HOS-a, dodao je:

– Ovo je samo plod naše politike otprije pet godina, kada smo si zacrtali u cilj da vratimo našu odbojku u europski vrh. Strpljivim i predanim radom napredujemo iz dana u dan, krenuli smo sa stranim izbornicima i to, vidimo, daje ploda. Ovo mediteransko zlato dokaz je da smo da pravom putu i na njemu ćemo i dalje ustrajati. No, sada je vrijeme za slavlje, za igrače, jer oni su iznijeli najveći teret, mi smo tu samo da im omogućimo nesmetan rad – istaknuo je Ante Baković.