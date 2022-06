Od prekida vladavine Dinama i Hajduka do životarenja u petoj ligi

Nastao 1908. (kao HŠK Zagreb) ili 1919. (kad je utemeljen ŠK Plamen koji je kasnije preimenovan u ŠK Zagreb), NK Zagreb je u najmanju ruku stogodišnjak. Klub s dugom tradicijom koji između ostaloga drži i rekord maksimirskog stadiona (1973. njegov kvalifikacijski dvoboj s Osijekom gledalo je čak 64.128 gledatelja s plaćenom ulaznicom), klub koji je jednom osvojio i naslov hrvatskog prvaka (2001./02.), prvi koji je razbio prevlast Dinama i Hajduka te klub koji iznjedrio brojne reprezentativce danas životari u Četvrtoj ligi (Središte Zagreb, podskupina A). Kolo prije kraja na sedmom je mjestu.

– Zapravo je to, realno gledano, peta liga. Ne prođe dan da me ne nazove netko od navijača ili bivših igrača. Ni oni se ne mogu načuditi činjenici da ljudi iz gradskih i nogometnih struktura gledaju kako klub propada, a ništa ne čine da se to propadanje zaustavi i da se klub vrati u zakonito i zdravo stanje. To što je učinjeno NK Zagrebu jedan je od najvećih sportskih zločina u Hrvatskoj – kaže Ante Vrdoljak, bivši dugogodišnji predsjednik NK Zagreba.

Bandić ga nije volio

Formalno je Ante u tom klubu proveo 22 godine, od toga 19 na predsjedničkoj poziciji (od 1982. do 2001.), a zapravo mu je posvetio cijeli svoj život. I premda ga više nema među pjesnicima (jer je Dražen Medić, koji je klub preuzeo 2004., danas u njemu i vlasnik i predsjednik i trener i menadžer, uprava i nadzorni odbor), Vrdoljak teško podnosi kad vidi što se događa s nekadašnjom perjanicom zagrebačkog i hrvatskog nogometa.

- Boli me to, kao i sve zagrebaše i sve normalne ljude. Zagrebovo prokletstvo je očito u tome da je imao nekretnine. Da je bio bez nekretnina, Bandić ga ne bi dirao. On je naime prvi pokrenuo to pitanje i davao nam koncesiju na dvije godine. Nikad nitko prije njega to nije dovodio u pitanje – napominje Vrdoljak kojega je Bandić, jer nije htio surađivati na način na koji je to gradonačelnik tražio, posmicao sa svih dužnosti.

A bio je i direktor Sportskog doma, a poslije i prvi čovjek tvrtke Centar koja je radila računovodstvene poslove za 60 zagrebačkih sportskih saveza. U vlasništvu je međutim imala i Sportski centar na otoku Silbi (još jedno prokletstvo), koji je na kraju Bandićevom odlukom prodan Holdingu za 9,5 milijuna kuna. A sada propada na zaprepaštenje brojnih turista...

– I sve su te tvrtke poslovale pozitivno, tako da nije bilo razloga za tako drastične intervencije. Ali tako je to kad jedan čovjek preuzme svu vlast u gradu. Pa je on tako mogao, primjerice, ucjenjivati HTK Zagreb tako što je njegovim vodećim ljudima rekao: ili dajte igralište (da bi na tom prostoru netko njegov sagradio zgradu) ili gubite i klub – prisjetio se Vrdoljak, upozorivši na loše stanje sportskih objekata u Zagrebu.

– Od Univerzijade u sportsku infrastrukturu nije uloženo gotovo ništa. Sve propada, u Sportskom domu prokišnjava krov, nije bilo leda u velikoj dvorani... Ni Cibonina dvorana nije u boljem stanju, a o stadionu u Maksimiru da i ne govorimo: ulupali su u njega 600 – 700 milijuna kuna, a to je sad ruglo grada. Za taj novac komotno su mogli napraviti novi stadion - tvrdi Vrdoljak.

Nije Šajber u pitanju

I što napraviti? Puno se očekivalo od nove vlasti koju predvodi Možemo!, ali...

– Ovi iz nove vlasti očito se ne snalaze. Ili ne znaju ili neće. Neka onda kažu: "Ne možemo!" Tomašević ima za savjetnika Ivicu Lovrića i plaća ga, pa neka ga onda i koristi. On mu može reći puno toga oko Silbe, neizgrađenog kampa u Sveticama i o svemu ostalome – ironičan je Vrdoljak.

A što ćemo s NK Zagrebom?

– S obzirom na to da Gradski ured za opću upravu nikako ne rješava pitanje Dražena Medića koji vedri i oblači u NK Zagrebu iako je kažnjen trogodišnjom zabranom obnašanja dužnosti u sportu, jedino rješenje za Zagreb je uvođenje prinudne uprave.

Na kraju je Vrdoljak htio objasniti neke detalje o odnosu s Ćirom:

– Kaže Ćiro da ga Šajber nije htio jer je bio "ustaša". To nema veze, Šajber je bio samo navijač, zagrebaš. Ja sam sve dogovorio da Ćiro preuzme Zagreb 1997., ali to nismo realizirali jer je on bio u lošim odnosima s Dražanom Jerkovićem, a to je pak stara i komplicirana priča. Dakle, nije bio Šajber u pitanju – zaključio je Vrdoljak.