Obrvan: Nikad nisam vidio tako trkački moćnu momčad

Rukometaši PPD Zagreba u srijedu (Arena Zagreb, 20.45 sati) odigrat će susret 3. kola elitne skupine Lige prvaka protiv norveškog Elveruma.

– To je momčad s kojom možemo ravnopravno igrati. Otkako sam sjeo na klupu PPD Zagreba, u Ligi prvaka igrao sam protiv pet najjačih europskih momčadi, tri lani i dvije u ovoj sezoni. Znam da je medijima zanimljivo brojiti poraze u Ligi prvaka, ali vjerujte mi, volio bih da nakon srijede stane taj crni niz – rekao je Ivica Obrvan, trener “plinara”.

Trener PPD Zagreba dobro je proučio Norvežane:

– Igramo protiv ekipe koja je dominantno brza. Moram priznati da odavno nisam vidio da netko igra toliko brzo i toliko uporno kao što to radi Elverum. Primjerice, protiv Kiela u prvom poluvremenu samo jedan njihov napad nije bio brzi centar, polukontra ili kontra, odnosno takozvana tranzicija. Što to znači? To znači da naša glava mora biti maksimalno fokusirana, prije svega u napadačkom dijelu igre. To smo govorili i za Aalborg, a ovdje će trkački to biti još jedna razina više. Stoga u napadu moramo biti jako strpljivi i ne raditi previše tehničkih grešaka. Ponovimo li greške u onom broju u kojemu smo to radili protiv Szegeda na zadnjoj utakmici, ekipa Elveruma će to itekako znati naplatiti i kazniti nas – rekao je Obrvan i dodao:

– Momčad Elveruma ima svoje kvalitete, ali vjerujem da možemo stvoriti preduvjete za pobjedu, da imamo dovoljno znanja i kvalitete i da ćemo mi biti ti koji će se na kraju veseliti u srijedu navečer – zaključio je trener PPD Zagreba.