Nutricionistica Hajduka otkrila prije velikog derbija: Nekad smo i mi krivi što igrači zakažu

Već po tradiciji, u uvodnim minutama 21. Međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske proglasila je svoga najuspješnijeg člana u prošloj godini. U tom kontekstu prvo smo pomislili na Luku Milanovića, kondicijskog trenera hrvatske nogometne reprezentacije, no kada je on, inače predsjednik UKTH, izišao za govornicu da bi predstavio laureata postalo nam je jasno da je to netko drugi.

A za najuspješnijeg je izabran Splićanin Renato Šunjerga (30), kondicijski trener svjetske džudaške prvakinje Barbare Matić, ujedno i džudaški trener u džudaškom klubu Pujankama.

Najveća europska konferencija ove vrste započela je umjetničkim nastupom članova i članica folklornog ansambla Lado, koji su, zapravo, bili uvod u još jednu neobičnost - predavanje njihove kondicijske trenerice Tamare Despot. A riječ je o plesačici i kineziologinji s 20-godišnjim iskustvom rada u NK Dinamo gdje je jedno vrijeme bila i kondicijska trenerica prve momčadi.

- Lado je jedini folklorni ansambl u Hrvatskoj koji ima kondicijskog trenera. Njegovi članovi ne nastupaju za rezultat nego za bis. Imaju radno vrijeme od 9 do 14 sati i jedino tada mogu raditi s njima, a subota i nedjelja su im slobodni i tada nema treninga. Zbog prirode njihove aktivnosti oni imaju najjača stopala. Kada im se dogode ozljede, onda oni sebe tretiraju kao sportaše, ali čim ih izbacite iz njihove zone komfora onda se smatraju umjetnicima. Kako njihove nošnje znaju biti jako teške, u trening sam uvela ples s pojasevima od 12 kilograma.

Nakon velike dinamovke, nastupila je i hajdukovka. Naime, na konferenciji je predavala i Dragana Olujić, nutricionistica Hajduka, govoreći o prehrani na dan utakmice.

- Sveto je pravilo jesti uvijek ista jela, iste količine, nikad prevelik izbor. Ako krene nizbrdo, onda i mi nutricionisti možemo biti krivi jer se taj dan na jelovniku našla kukuruzna krupica, koja nikad prije nije bila servirana. Kada su u pitanju gostovanja, nastojimo odsjedati u istim hotelima i jesti u istim restoranima kojima unaprijed pošaljemo željeni jelovnik, a kada je riječ o inozemnim gostovanjima, onda obično putuje i nutricionist.

Jako zanimljivo predavanje održao je Vanja Banković, kondicijski trener dvostrukih svjetskih prvakinja, odbojkašica Srbije, baš kao i Saša Jocić, kondicijski trener Jedriličarskog kluba Mornar čiji su članovi na jednom Svjetskom prvenstvu osvojili srebro (Kontides), broncu (Stipanović) i peto mjesto (Jurišić).

Posve novi svijet mnogima je otkrila pak Jasna Lulić Drenjak, kondicijska trenerica hrvatskih paraolimpijaca, a mentalni trener Igor Čerenšek vrlo je zanimljivo izlagao o utjecaju emocija na sportsku izvedbu.