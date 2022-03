Novi udarac za Rusiju, ali i Bjelorusiju! Isključeni su iz svih hokejaških natjecanja

Zbog rata u Ukrajini, Međunarodna hokejaška federacija (IIHF) je do daljnjega isključila Rusiju i Bjelorusiju iz svih međunarodnih natjecanja pod svojim okriljem.

Pri tome je IIHF pratio druge međunarodne saveze poput nogometne FIFE i UEFE.

Kako je Savez napisao u priopćenju, također je na izvanrednoj sjednici u ponedjeljak navečer Rusiji oduzela organizaciju Svjetskog prvenstva za mlade 2023. godine.

Foto: Meng Yongmin/XINHUA (220220) -- BEIJING, Feb. 20, 2022 (Xinhua) -- Athletes of ROC react during ice hockey men's gold medal game of Beijing 2022 Winter Olympics between Finland and ROC at National Indoor Stadium in Beijing, capital of China, Feb. 20, 2022. (Xinhua/Meng Yongmin) Photo: Meng Yongmin/XINHUA

Dotada je Međunarodna federacija isključila Rusiju i Bjelorusiju, kao i sve ruske i bjeloruske klubove svih dobnih kategorija, iz natjecanja pod okriljem Svjetske federacije hokeja na ledu.

Bez spomenutih reprezentacija u Finskoj će se održati svibanjsko Svjetsko prvenstvo. Na netom završenim ZOI u Pekingu Rusija je u finalu izgubila naslov protiv Finske.

Svjetsko prvenstvo bez momčadi, koje ima čak 27 naslova prvaka, dosad je bilo nezamislivo.