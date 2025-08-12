Naši Portali
GDJE MU JE GRANICA?

Novi svjetski rekord čudesnog Monda Duplantisa, u Budimpešti preskočio 6.29 metara

Diamond League - Monaco
Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS
1/3
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
12.08.2025.
u 21:01

S 25 godina, "Mondo" Duplantis je 13. put oborio svjetski rekord, treći u 2025. nakon Clermont-Ferranda (6,27 m) u veljači i Stockholma (6,28 m) kod kuće 15. lipnja. U utorak je u Budimpešti preskočio letvicu na 6,29 m u svom drugom pokušaju

Šveđanin Mondo Duplantis oborio je vlastiti svjetski rekord u skoku s motkom s preskočenih 6.29 metara na atletskom mitingu u Budimpešti. S 25 godina, "Mondo" Duplantis je 13. put oborio svjetski rekord, treći u 2025. nakon Clermont-Ferranda (6,27 m) u veljači i Stockholma (6,28 m) kod kuće 15. lipnja. U utorak je u Budimpešti preskočio letvicu na 6,29 m u svom drugom pokušaju.

Od nastupa u Stockholmu ostvario je tri uzastopna uspjeha na šest metara i više (6,13 m u Ostravi u Češkoj, 6,00 m u Eugeneu u Oregonu i 6,05 m u Monaku). Duplantis je zabilježio svoju 33. natjecateljsku pobjedu, a neporažen je od Monaka 21. srpnja 2021.

U Mađarskoj  je osigurao pobjedu preskočivši letvicu od 6.11 metara u svom prvom pokušaju ispred Grka Emmanouila Karalisa (6,02 m) i Australca Kurtisa Marschalla (5,83 m). U drugom pokušaju na 6,29 m, Duplantis je dotaknula letvicu jednom nogom i trbuhom, ali je ostala na blokovima i skok je bio valjan. Duplantis je očito favorit za treći uzastopni svjetski naslov na otvorenom, u Tokiju za mjesec dana (13.-21. rujna).
Ključne riječi
Skok s motkom Atletika Armand Duplantis

